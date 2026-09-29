Ansiedad: ¿Cómo se sale de aquí? Una historia gráfica de Gemma Correll

La ansiedad, ese monstruo que acecha en la oscuridad, se convierte en protagonista en la nueva obra de la ilustradora Gemma Correll. En su libro "Ansiedad: ¿Cómo se sale de aquí? Una historia gráfica", la autora nos invita a recorrer el surrealista País de la Ansiedad, un parque de atracciones que muchos no eligen visitar, pero que resulta familiar para quienes han lidiado con este trastorno.

La historia comienza en 2018, cuando Correll experimenta un ataque de pánico que la lleva a un estado de parálisis emocional. Su experiencia, que se prolonga durante semanas, la lleva a buscar ayuda médica y a confrontar una presencia que la acompaña desde su infancia: la ansiedad. Este relato no es solo un testimonio personal, sino una exploración profunda y honesta de lo que significa vivir con ansiedad, un tema que resuena con muchas personas en la actualidad.

Con un estilo gráfico distintivo, Correll combina ilustraciones llenas de humor y personalidad para abordar tanto los momentos más oscuros como los pequeños retos cotidianos que enfrenta. Su enfoque permite que el lector no solo se identifique con las situaciones descritas, sino que también encuentre un resquicio de luz en medio de la oscuridad. La obra se convierte así en un recurso valioso para quienes buscan entender y normalizar la conversación sobre la salud mental.

La relevancia de este libro radica en su capacidad para abrir un diálogo sobre la ansiedad, un tema que ha cobrado mayor visibilidad en los últimos años. La obra de Gemma Correll se inscribe en un contexto cultural donde la salud mental se discute abiertamente, y su estilo único ofrece una perspectiva refrescante. En un mundo donde la ansiedad puede sentirse abrumadora, este libro se presenta como un faro de esperanza y comprensión.

En definitiva, "Ansiedad: ¿Cómo se sale de aquí?" no solo es una historia gráfica, sino un testimonio de resiliencia y una invitación a explorar las complejidades de la mente humana. La obra de Correll es un recordatorio de que, aunque el camino puede ser difícil, no estamos solos en nuestra lucha.