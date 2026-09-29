Vuelos desde Rosario: suman Recife, extienden Maceió y comienza la conexión directa con Madrid
La programación contempla nuevas alternativas para Brasil y España, junto con más frecuencias durante la temporada de verano. La provincia también negocia futuros destinos con distintas aerolíneas.
29/09/2026 | 17:26Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La ruta aérea desde Rosario a Maceió.
Santa Fe amplía su conectividad aérea con nuevas operaciones y más frecuencias desde los aeropuertos de Rosario y Sauce Viejo. En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026, el Gobierno provincial confirmó un vuelo chárter semanal Rosario-Recife para enero y febrero de 2027, además de extender hasta fines de marzo la ruta hacia Maceió por la demanda registrada.
A estas novedades se suma el inicio, este jueves 1 de octubre, del servicio directo Rosario-Madrid operado por World2Fly. La conexión permitirá vincular de manera regular a la provincia con Europa y forma parte de la estrategia oficial para ampliar las alternativas de transporte aéreo con destinos nacionales e internacionales.
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Anuncio en Cadena 3. Rosario tendrá un vuelo directo a Madrid: World2Fly lo confirmó para octubre
La aerolínea española comenzará a operar la ruta el 1° de octubre de 2026. El vuelo partirá de Rosario a las 10.25 y llegará a Madrid después de 12 horas y 35 minutos.
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También se reforzará la oferta desde Sauce Viejo hacia Florianópolis. La programación inicial de 14 vuelos para la temporada de verano se agotó en 30 días y se incorporaron otros 12 servicios, por lo que la ruta llegará a 26 frecuencias entre el 26 de diciembre y el 27 de marzo, con dos salidas los sábados. El esquema incluye además el fin de semana de Semana Santa.
Durante la FIT, autoridades santafesinas también mantuvieron reuniones con Aerolíneas Argentinas, GOL, Avianca, JetSmart y Copa Airlines para analizar nuevas conexiones. Entre las alternativas en estudio aparecen más vuelos hacia Brasil, una posible ruta Rosario-Bogotá, una conexión con Santiago de Chile y nuevos servicios de cabotaje. “Tenemos una decisión muy concreta: que Santa Fe vuelva a estar conectada con el país y el mundo”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.
Lectura rápida
¿Qué novedades se anunciaron sobre la conectividad aérea en Santa Fe? Se confirmaron nuevos vuelos chárter y se amplían frecuencias desde Rosario y Sauce Viejo.
¿Quiénes están involucrados en la expansión de vuelos? El Gobierno provincial y aerolíneas como Aerolíneas Argentinas, GOL, Avianca, JetSmart y Copa Airlines.
¿Cuándo comenzará el nuevo vuelo directo a Madrid? El vuelo directo Rosario-Madrid comenzará el 1 de octubre.
¿Dónde se realizarán las nuevas conexiones internacionales? Se planean conexiones hacia Brasil, Bogotá y Santiago de Chile.
¿Por qué se amplían las frecuencias y vuelos? Por la creciente demanda de pasajeros y la estrategia de vincular Santa Fe con el país y el mundo.