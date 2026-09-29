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Vuelos desde Rosario: suman Recife, extienden Maceió y comienza la conexión directa con Madrid

La programación contempla nuevas alternativas para Brasil y España, junto con más frecuencias durante la temporada de verano. La provincia también negocia futuros destinos con distintas aerolíneas.

29/09/2026 | 17:26Redacción Cadena 3 Rosario

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La ruta aérea desde Rosario a Maceió.

FOTO: La ruta aérea desde Rosario a Maceió.

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Santa Fe amplía su conectividad aérea con nuevas operaciones y más frecuencias desde los aeropuertos de Rosario y Sauce Viejo. En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026, el Gobierno provincial confirmó un vuelo chárter semanal Rosario-Recife para enero y febrero de 2027, además de extender hasta fines de marzo la ruta hacia Maceió por la demanda registrada.

A estas novedades se suma el inicio, este jueves 1 de octubre, del servicio directo Rosario-Madrid operado por World2Fly. La conexión permitirá vincular de manera regular a la provincia con Europa y forma parte de la estrategia oficial para ampliar las alternativas de transporte aéreo con destinos nacionales e internacionales.

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También se reforzará la oferta desde Sauce Viejo hacia Florianópolis. La programación inicial de 14 vuelos para la temporada de verano se agotó en 30 días y se incorporaron otros 12 servicios, por lo que la ruta llegará a 26 frecuencias entre el 26 de diciembre y el 27 de marzo, con dos salidas los sábados. El esquema incluye además el fin de semana de Semana Santa.

Durante la FIT, autoridades santafesinas también mantuvieron reuniones con Aerolíneas Argentinas, GOL, Avianca, JetSmart y Copa Airlines para analizar nuevas conexiones. Entre las alternativas en estudio aparecen más vuelos hacia Brasil, una posible ruta Rosario-Bogotá, una conexión con Santiago de Chile y nuevos servicios de cabotaje. “Tenemos una decisión muy concreta: que Santa Fe vuelva a estar conectada con el país y el mundo”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

Lectura rápida

¿Qué novedades se anunciaron sobre la conectividad aérea en Santa Fe? Se confirmaron nuevos vuelos chárter y se amplían frecuencias desde Rosario y Sauce Viejo.

¿Quiénes están involucrados en la expansión de vuelos? El Gobierno provincial y aerolíneas como Aerolíneas Argentinas, GOL, Avianca, JetSmart y Copa Airlines.

¿Cuándo comenzará el nuevo vuelo directo a Madrid? El vuelo directo Rosario-Madrid comenzará el 1 de octubre.

¿Dónde se realizarán las nuevas conexiones internacionales? Se planean conexiones hacia Brasil, Bogotá y Santiago de Chile.

¿Por qué se amplían las frecuencias y vuelos? Por la creciente demanda de pasajeros y la estrategia de vincular Santa Fe con el país y el mundo.

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