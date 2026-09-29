Lionel Scaloni desmiente rumores sobre un posible vínculo con River Plate

Buenos Aires, 29 de septiembre (NA) – El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se pronunció en conferencia de prensa y rechazó las versiones sobre un supuesto acercamiento con la dirigencia de River Plate, que actualmente cuenta con un director técnico interino hasta fin de año.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el director técnico manifestó que no está dispuesto a "escuchar a absolutamente nadie" que le presente una propuesta antes de que finalice su contrato con el seleccionado, el cual se mantiene vigente hasta el 31 de diciembre y aún no ha sido renovado.

A pesar de esto, Scaloni expresó su deseo de extender el vínculo con el equipo argentino, asegurando que "la predisposición está de las dos partes", aunque las negociaciones aún no han avanzado.

El DT, quien llevó a la selección a la victoria en la Copa del Mundo en Qatar 2022, aclaró que los rumores sobre un contacto con la comisión directiva de River, encabezada por el presidente Stefano Di Carlo, son infundados. En sus palabras, "solo son rumores" y enfatizó que no tiene intenciones de negociar con ningún club mientras su compromiso con la Selección siga en pie.

"Como siempre he dicho, hasta el 31 de diciembre voy a estar acá y no voy a escuchar a absolutamente nadie", afirmó el vigente bicampeón de América, quien subrayó: "Lo de River no es cierto".

En cuanto a su situación contractual, a días del inicio de una nueva fecha FIFA que será histórica por el retiro del astro Lionel Messi de la Selección, el DT de 48 años mencionó que hay "predisposición de ambas partes" para renovar su contrato, que se espera que cubra hasta la próxima Copa América, con la posibilidad de extenderse hasta el Mundial 2030, dependiendo de su decisión.

Por su parte, River Plate se encuentra en medio del interinato del entrenador Leonardo Ponzio, quien ha tenido un inicio positivo, ganando sus tres primeros partidos ante Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán, aunque sufrió una derrota en su último encuentro contra Huracán.