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La previa: conocé los números ganadores de hoy martes 29 de septiembre.

El sorteo número 41369 de La Previa se realizó el martes 29 de septiembre a las 10:15, destacando el número 8181, que representa a A primera (Las Flores).

29/09/2026 | 10:26Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 41369, correspondiente al juego La Previa, se llevó a cabo el martes 29 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 8181, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Las Flores).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8181
2° 2472
3° 7232
4° 9124
5° 1496
6° 5397
7° 0143
8° 0868
9° 3534
10° 1149
11° 9378
12° 6998
13° 3145
14° 9034
15° 6739
16° 9272
17° 7572
18° 0470
19° 4813
20° 7911

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41369 de La Previa.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 29 de septiembre a las 10:15.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 8181.

¿Qué representa el número 8181?
Se interpreta como A primera (Las Flores).

¿Cuáles son algunos de los números ganadores?
Los primeros números incluyen 8181, 2472 y 7232.

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