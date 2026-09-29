La previa: conocé los números ganadores de hoy martes 29 de septiembre.

El número de sorteo 41369, correspondiente al juego La Previa, se llevó a cabo el martes 29 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 8181, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Las Flores).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 8181

2° 2472

3° 7232

4° 9124

5° 1496

6° 5397

7° 0143

8° 0868

9° 3534

10° 1149

11° 9378

12° 6998

13° 3145

14° 9034

15° 6739

16° 9272

17° 7572

18° 0470

19° 4813

20° 7911