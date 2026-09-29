Nuevas estrategias de China para reactivar su economía y el sector inmobiliario en crisis

BEIJING (AP) — El gobierno de China anunció el martes una serie de medidas destinadas a revitalizar su economía y el debilitado sector inmobiliario, en medio de crecientes presiones para cumplir con su objetivo de crecimiento económico establecido para finales de año. Las nuevas políticas incluyen el fomento del crédito bancario y la implementación de subsidios para los pagos de intereses hipotecarios de los compradores de vivienda.

Una de las decisiones más significativas provino del Banco Popular de China, que comunicó una reducción de un cuarto de punto porcentual en la tasa de interés de su mecanismo de "préstamos suplementarios garantizados", lo que hará que la tasa a un año descienda a 1,5%. Este tipo de financiamiento, de bajo costo, se otorga a los bancos estatales para respaldar proyectos de interés público y estatal. La medida busca incentivar a los bancos a ofrecer más créditos y mejorar la implementación de estrategias nacionales.

Además, el banco central incrementará en 200.000 millones de yuanes (aproximadamente 30.000 millones de dólares) el cupo de reciclaje de préstamos destinados a la innovación tecnológica, alcanzando un total de 1,4 billones de yuanes (208.000 millones de dólares).

Por otro lado, el Ministerio de Finanzas de China anunció subsidios adicionales para los intereses hipotecarios. Desde octubre, los compradores primerizos que cumplan con ciertos requisitos podrán beneficiarse de subsidios que equivalen a una tasa anualizada de 1 punto porcentual sobre el monto principal de la hipoteca, con una duración de hasta cinco años. Para acceder a estos subsidios, la propiedad debe tener una superficie de hasta 120 metros cuadrados (1.292 pies cuadrados) y un precio no superior a 1,5 millones de yuanes (224.000 dólares).

Estas medidas son vistas como un enfoque específico para reducir los costos de financiamiento y apoyar sectores seleccionados, especialmente en el ámbito inmobiliario, según indica Gary Ng, economista sénior para Asia-Pacífico del banco francés Natixis. Ng subrayó que se busca respaldar la demanda de vivienda en ciudades de menor nivel, que aún enfrentan desafíos significativos.

El gobierno chino ha establecido una meta de crecimiento de entre 4,5% y 5% para la economía en 2026, lo que representa una desaceleración respecto al crecimiento del 5% del año anterior. En el segundo trimestre, China reportó un crecimiento del 4,3%, el más débil en más de tres años.

El sector inmobiliario ha enfrentado dificultades durante años, exacerbadas por una crisis de liquidez en la industria de bienes raíces, que surgió tras las regulaciones impuestas por las autoridades para controlar el endeudamiento excesivo. Esto ha resultado en una caída de aproximadamente 20% en los precios de las viviendas en comparación con 2021.

Se espera que las nuevas medidas ayuden a China a alcanzar su objetivo mínimo de crecimiento anual, en un contexto donde el Consejo de Estado de China debatió recientemente la necesidad de fortalecer y mejorar la eficacia de las políticas macroeconómicas ante los desafíos económicos actuales.