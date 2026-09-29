Inusual coalición electoral entre Hamás, Yihad Islámica y un exfuncionario de Fatah en Gaza

ESTAMBUL (AP) — Hamás y el grupo aliado Yihad Islámica han decidido formar una inusual coalición electoral junto a un antiguo alto funcionario de Fatah, quien mantiene lazos estrechos con los Emiratos Árabes Unidos, el principal aliado de Israel en Oriente Medio, según informaron funcionarios palestinos a The Associated Press.

Esta alianza tiene el potencial de desafiar el dominio del partido Fatah, encabezado por el presidente Mahmoud Abbas, sobre la Autoridad Palestina, reconocida a nivel internacional. Sin embargo, esto depende de la celebración de las primeras elecciones nacionales en 20 años, un hecho que aún es incierto.

Abbas ha anunciado que las elecciones parlamentarias se llevarán a cabo el 28 de noviembre en Gaza y Cisjordania, aunque ha postergado los comicios en varias ocasiones, siendo la más reciente en 2021, cuando Fatah parecía estar en riesgo de perder. En 2006, Hamás ganó las elecciones, lo que llevó a un boicot internacional a su gobierno y a disturbios que culminaron en la toma de Gaza al año siguiente.

El subsecretario general de Yihad Islámica, Mohammed al-Hindi, confirmó esta coalición en una entrevista con The Associated Press en Estambul, destacando que apoyarán "una lista nacional unificada", que podría incluir a figuras independientes y no solo a miembros de sus grupos.

La lista incluiría a un bloque liderado por Mohammed Dahlan, exjefe de seguridad de Fatah, quien fue exiliado en 2010 tras una ruptura con Abbas. Desde entonces, Dahlan ha cultivado relaciones estrechas con los Emiratos Árabes Unidos, donde actúa como asesor del gobernante.

Los Emiratos Árabes Unidos jugaron un papel crucial en los Acuerdos de Abraham de 2020, y Dahlan mantiene contactos con autoridades estadounidenses e israelíes, lo que lo convierte en un aliado poco probable para Hamás y Yihad Islámica, que han estado en conflicto con Israel durante décadas. Esta alianza parece surgir de un descontento compartido hacia Abbas.

El liderazgo de Abbas es ampliamente impopular entre los palestinos, quienes lo consideran autocrático y corrupto. A sus 90 años, Abbas se ha mantenido en el poder desde que su mandato expiró en 2009, mientras Hamás controla partes de Gaza desde el inicio de un conflicto violento con Israel.

Dimitri Diliani, portavoz de la Facción Democrática Reformista de Dahlan, también confirmó la alianza y criticó el liderazgo de Abbas, afirmando que "la Autoridad Palestina le ha fallado a Gaza y al pueblo palestino".

Se mencionó que otros grupos palestinos están incluidos en la alianza y que se están realizando esfuerzos para integrar a "todas las demás facciones y profesionales independientes" en un programa nacional de reconstrucción.

Hamás había indicado en agosto que Dahlan y el líder de Hamás, Khalil al-Hayya, se reunieron en Cairo para discutir cómo poner fin a la monopolización de la toma de decisiones nacionales y desarrollar una estrategia nacional integral.

El avance hacia la alianza se produjo tras la falta de resultados en los intentos de reunir a todas las facciones en un diálogo para un consenso interno sobre la cuestión palestina. A lo largo de los años, ha habido varios intentos de integrar a Hamás y Yihad Islámica en la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), liderada por Fatah, pero todos han fracasado.

Uno de los principales puntos de discordia ha sido el reconocimiento de Israel por parte de la OLP. Aunque Hamás ha expresado disposición para aceptar un Estado palestino en Gaza, Cisjordania y Jerusalén oriental, no han reconocido a Israel, mientras que Yihad Islámica adopta una postura aún más dura.

Ambos grupos son considerados organizaciones terroristas por Estados Unidos y otros países occidentales, que han manifestado su apoyo a la democracia palestina, pero rechazan cualquier gobierno que incluya a Hamás. A pesar de esto, Fatah y Hamás son las facciones más populares, aunque muchos palestinos están frustrados con ambas.

Al-Hindi aclaró que su grupo, que históricamente no ha participado en elecciones organizadas por la Autoridad Palestina, no presentará candidatos directamente, pero "apoyará una lista nacional que se acuerde".

Las elecciones previstas ocurren en un contexto complicado. En Cisjordania, los ataques de colonos israelíes contra palestinos se han intensificado, mientras que en Gaza, un alto el fuego implementado en octubre de 2025 ha detenido los combates más severos, aunque el ejército israelí ha incrementado su control territorial y ha continuado con ataques.

Desde el inicio de la guerra, más de 74.000 palestinos han perdido la vida en Gaza, según el Ministerio de Salud de Gaza. Hamás comenzó el conflicto con su ataque a Israel el 7 de octubre de 2023, resultando en la muerte de aproximadamente 1.200 personas, en su mayoría civiles, y la toma de 251 rehenes.

Un plan de Estados Unidos para implementar el alto el fuego estipulaba que los grupos armados palestinos debían entregar sus armas y que Israel se retiraría del enclave. Al-Hindi declaró que su grupo, junto con Hamás, había aceptado el plan y culpó a Israel de bloquearlo.

"Cuando se cumplan las obligaciones de Israel en la primera fase del acuerdo, pasaremos a hablar de la segunda fase, que incluye el tema de las armas", manifestó al-Hindi.

Yihad Islámica participó en el ataque del 7 de octubre y mantuvo rehenes israelíes, pero al-Hindi aseguró que el grupo no fue parte de la planificación del ataque ni recibió aviso previo de Hamás. La noche anterior, afirmó, miembros de Yihad Islámica celebraron una conmemoración de la fundación del grupo y muchos se quedaron despiertos hasta tarde.

"Por la mañana, nos sorprendió que los medios informaran lo que había ocurrido, pero como movimiento de resistencia, nos incorporamos de inmediato a estos enfrentamientos", comentó.

A medida que las cifras de muertos aumentan y Gaza ha quedado en gran medida en ruinas, con la mayor parte de su población desplazada, al-Hindi reconoció que "algunas voces comenzaron a expresar dudas y a decir: '¿Qué ha traído la resistencia sobre el pueblo palestino?'".

No obstante, subrayó que el ataque del 7 de octubre fue necesario para evitar que la situación de los palestinos quedara completamente relegada, mientras los Emiratos Árabes Unidos y otros países árabes avanzaban hacia la normalización de relaciones con Israel.

Además, admitió que Irán, que durante mucho tiempo fue un pilar de apoyo para los grupos rebeldes palestinos, ahora está absorbido por la guerra actual y un bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. Sin embargo, al-Hindi afirmó que su grupo seguirá adelante, con o sin el respaldo iraní.

"Mientras no haya un horizonte político para resolver la cuestión palestina y continúen los intentos de eludir la causa palestina en la región, el futuro será la resistencia", concluyó.