Argentina busca frenar la explotación petrolera en Malvinas a través de arbitraje internacional

FOTO: Adrián Ravier dijo que la Argentina iniciará un arbitraje internacional para impedir la explotación petrolera en la cuenca Malvinas Norte

Buenos Aires, 29 de septiembre (NA) -- El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó este martes que Argentina emprenderá un procedimiento de arbitraje internacional contra el Reino Unido para intentar detener la explotación de hidrocarburos del proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.

"El presidente Javier Milei ha instruido a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno para iniciar el procedimiento de arbitraje previsto por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar", expresó Ravier durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.

El funcionario subrayó que "esta es la primera vez en la historia que Argentina somete a un tribunal internacional la disputa sobre los hechos unilaterales que está llevando a cabo el Reino Unido en relación a la explotación de los recursos hidrocarburíferos".

Además, Ravier anunció que el Gobierno ha intimado formalmente al Reino Unido para que, en un plazo de dos semanas, detenga el inicio o la continuidad de las actividades relacionadas con el proyecto petrolero.

"La Argentina va a seguir defendiendo sus derechos soberanos con firmeza y utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas", aseguró el vocero.

El proyecto Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte, es promovido por las empresas Rockhopper Exploration, de origen británico, y Navitas Petroleum, de origen israelí, y es rechazado por Argentina por desarrollarse sin autorización nacional en un área cuya soberanía está en disputa.

En otro aspecto, Ravier anunció un operativo preventivo ante la llegada del fenómeno de El Niño, que, según indicó, tendrá una intensidad alta durante los últimos meses de 2026 y el primer semestre de 2027, con precipitaciones superiores a las normales, especialmente en la Cuenca del Plata y Cuyo.

"Frente a este escenario, el Gobierno nacional trabaja para anticiparse a las posibles consecuencias", señaló, y explicó que el operativo coordinará acciones de Seguridad, Defensa, Salud, Vialidad Nacional y otros organismos.

El vocero también informó que hay 23 proyectos aprobados bajo el RIGI por más de US$ 49.700 millones y otros 24 permanecen pendientes, y anunció que el 29 de octubre se llevará a cabo en Rosario la primera Ronda de Negocios RIGI.