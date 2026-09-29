Rodrigo Paz Pereira extiende su viaje a EE.UU. en busca de inversiones para Bolivia

FOTO: En el centro de la imagen, Edmand Lara y Rodrigo Paz Pereira, vicepresidente y presidente de Bolivia, respectivamente.

Buenos Aires, 29 de septiembre (NA) — Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia, justificó su prolongada estadía de tres días en Boca Ratón, Florida, argumentando que su objetivo era buscar inversiones para el país tras participar en la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU). Según reportes de medios internacionales, el mandatario declaró: "Yo uso el avión para generar recursos para Bolivia" durante una conferencia de prensa destinada a mitigar la controversia generada por su itinerario.

La falta de información sobre la agenda de Paz en Estados Unidos fue calificada como "misteriosa" por varios analistas, ya que no se comunicó públicamente los detalles de su visita ni de la delegación que lo acompañaba.

Frente a las preguntas de los periodistas, el presidente se comparó con el expresidente Evo Morales, quien, según él, también utilizó el avión presidencial para asistir a eventos deportivos. Paz enfatizó que su administración considera el uso del avión como "un instrumento de trabajo para los 10.000 millones de dólares que van a venir hacia Bolivia, a través de diferentes instituciones".

Al ser cuestionado sobre los gastos incurridos durante su viaje, Paz solicitó: "Me tienen que dar la información oficial", refiriéndose a una investigación en curso sobre el costo de la publicidad pagada por su administración.

Conflictos internos

La relación entre Paz y su vicepresidente, Edmand Lara, se ha tensado considerablemente. Lara criticó abiertamente el derroche de recursos en un momento de crisis, señalando que "en plena crisis se derroche tanto dinero". Además, afirmó que se habían gastado 3 millones de dólares en un anuncio en un periódico extranjero para mejorar la imagen del presidente, en lugar de apoyar a los medios locales.

Los datos del sitio Flightradar24 indican que el avión de Paz despegó de Santa Cruz de la Sierra el 19 de septiembre, haciendo escalas en Panamá y Virginia antes de aterrizar en Nueva Jersey. La ausencia de aclaraciones sobre su prolongada estadía en Boca Ratón ha alimentado la incertidumbre, ya que el presidente no explicó las razones de su permanencia ni el gasto en una publicación de 12 páginas en USA Today que elogiaba su gestión.

El avión partió hacia Florida el jueves por la noche, y desde entonces, el paradero de Paz se ha vuelto un enigma, a pesar de las solicitudes de la Agencia de Noticias Fides para conocer su itinerario, las cuales no han sido respondidas. Asimismo, la comitiva que acompañaba al presidente en Estados Unidos no ha sido revelada.

La salida de Paz ocurrió en un contexto de descontento social, tras la implementación de una medida que incrementó los precios del diésel, generando protestas. Además, su vicepresidente había declarado que la delegación del presidente había costado al país 250.000 dólares, información que fue desmentida por el ministro de la Presidencia, Francisco Aramayo, quien no ofreció cifras que contradijeran esta afirmación.