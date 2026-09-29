Fátima El Mansouri, primera mujer designada como primera ministra de Marruecos

Buenos Aires, 29 septiembre (NA) -- En un hito para la política marroquí, el rey Mohamed VI ha nombrado a Fátima Zahra El Mansouri, de 50 años, como primera ministra, convirtiéndose en la primera mujer en la historia del país en ocupar este cargo, según comunicó el Palacio Real.

Las elecciones legislativas, celebradas el pasado 23 de septiembre, resultaron en la victoria del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM). El rey tiene la potestad de designar al jefe del Ejecutivo del partido que obtiene más votos, quien luego deberá formar Gobierno. Una semana después de los comicios, el monarca eligió a la coordinadora general del PAM, tal como reportó el diario El Mundo de España y corroboró Noticias Argentinas.

El nombramiento de El Mansouri sitúa a una figura reconocida al frente del Ejecutivo. La nueva primera ministra, quien se desempeñaba como ministra de Ordenación del Territorio Nacional, Urbanismo, Vivienda y Política de la Ciudad, así como alcaldesa de Marrakech, era considerada una de las favoritas para liderar el Gobierno, gracias a su extensa trayectoria política.

Originaria de una familia con un fuerte vínculo diplomático, El Mansouri se formó como abogada en Francia y ha desarrollado su carrera política en Marrakech, donde ha ganado el apoyo tanto de la población local como de su partido. Además, es madre de dos hijos y está divorciada.

La semana pasada, El Mansouri abordó la crisis con España relacionada con la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta, subrayando la necesidad de colaborar para que los menores marroquíes en esa ciudad regresen a su país. "Estos son nuestros hijos y tenemos que trabajar con España para que vuelvan a su país. Este es el punto de desacuerdo entre ellos y nosotros", enfatizó.

Primera alcaldesa de Marrakech

Con su nombramiento, El Mansouri se convierte en la primera mujer en liderar el Ejecutivo marroquí. Anteriormente, en 2009, había sido la primera mujer alcaldesa de Marrakech a los 33 años. Su trayectoria se inscribe en un contexto de creciente inclusión de mujeres en puestos de poder durante el reinado de Mohammed VI, quien ha promovido a mujeres en roles que tradicionalmente ocupaban hombres.

El nuevo desafío para El Mansouri será la formación de un Gobierno, ya que el PAM no logró la mayoría absoluta y tendrá que negociar con otros partidos, como sucedió en la anterior legislatura, donde compartió el Ejecutivo con la Reagrupación Nacional de Independientes (RNI) y el partido Istiqlal.

Su ascenso al poder se da en un contexto de descontento entre la juventud marroquí, caracterizado por dificultades en el acceso al empleo y la vivienda, así como por la presión migratoria hacia Ceuta y Melilla. Durante su campaña, vinculó la llegada de migrantes con una crisis de confianza entre los jóvenes y las instituciones, proponiendo un "nuevo contrato social" que deberá afrontar en su gestión.