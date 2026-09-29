Netanyahu advierte sobre un posible ataque previo a las elecciones en Israel

Buenos Aires, 29 septiembre (NA) — Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, aseguró este martes que hay señales que sugieren que "los enemigos de Israel" podrían llevar a cabo un ataque antes de las elecciones programadas para el 27 de octubre.

"Existen indicios de que antes de las elecciones nuestros enemigos intentarán atacarnos", declaró Netanyahu en un video divulgado desde la base aérea Tel Nof, situada al sur de Tel Aviv.

El primer ministro no ofreció detalles sobre quién podría estar detrás de un posible ataque ni compartió información específica de inteligencia.

"No se metan con nosotros. Nuestro largo brazo los alcanzará en cualquier lugar y en cualquier momento", advirtió.

Netanyahu se encuentra actualmente en campaña para su reelección antes de los comicios del 27 de octubre.

Además, el primer ministro enfatizó que Israel continuará realizando operaciones militares en varios frentes, incluyendo Gaza y Líbano, señalando que más de 100 "terroristas" fueron eliminados en el primer lugar mencionado en las últimas semanas.

Dos palestinos murieron

En otro contexto, este martes, dos palestinos perdieron la vida en un ataque israelí que tuvo como objetivo un apartamento en el barrio de Al-Nasr, ubicado en el oeste de la ciudad de Gaza, según informaron fuentes palestinas.

Testigos y fuentes palestinas indicaron que una aeronave israelí disparó varios misiles que destruyeron e incendiaron el apartamento.

El servicio de defensa civil en Gaza comunicó que su personal logró extinguir el fuego que se había desatado tras el ataque, mientras que las ambulancias trasladaron a los fallecidos y a varios heridos al complejo médico al-Shifa.

Acusaciones desde Gaza

La oficina de prensa del Gobierno de Gaza, controlado por Hamas, acusó a Israel de "evadir" sus obligaciones establecidas en el cese de hostilidades firmado entre ambas partes.

En un comunicado, la oficina afirmó que "la ocupación israelí ha demostrado que evade las obligaciones establecidas bajo el acuerdo" y continuó con prácticas que han agravado la crisis humanitaria en el enclave.

Desde que se implementó el alto el fuego en octubre de 2025, los ataques israelíes han dejado un saldo de 1.422 personas fallecidas, lo que ha elevado la cifra de muertos desde el 7 de octubre de 2023 a 74.023, según datos proporcionados por las autoridades sanitarias de Gaza.