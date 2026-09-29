Rosario Central ya vende la camiseta alternativa con la novena estrella

Rosario Central ya tiene a la venta la camiseta alternativa 2026 actualizada con la novena estrella en el escudo, luego de la conquista de la Supercopa Internacional. El Canalla derrotó 3-1 a Estudiantes de La Plata el pasado sábado 26 de septiembre en Santiago del Estero y sumó un nuevo título.

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?ROSARIO CENTRAL ACTUALIZÓ SU CAMISETA ALTERNATIVA CON LA NOVENA ESTRELLA



Rosario Central presentó en sus redes sociales la actualización de su camiseta alternativa, que ahora luce la novena estrella tras la conquista de la Supercopa Internacional ante Estudiantes.



?? Cadena 3 pic.twitter.com/cOOmv5dqzR — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 29, 2026

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La indumentaria mantiene el diseño que el club había presentado para esta temporada, pero incorpora la nueva estrella en el escudo y suma en el dorso la inscripción "CAMPEONES 26", en referencia al campeonato obtenido ante el Pincha.

La camiseta alternativa ya puede comprarse en la tienda oficial de Rosario Central, donde figura a $140.000. El club había presentado la colección 2026 junto a Le Coq Sportif y ahora actualizó la indumentaria tras el título conseguido en la Supercopa Internacional.