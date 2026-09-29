Rosario Central ya vende la camiseta alternativa con la novena estrella
La indumentaria incorpora el nuevo distintivo tras el título obtenido ante Estudiantes y ya figura disponible en la tienda oficial del club.
29/09/2026 | 14:06Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Nueva camiseta de Rosario Central.
Rosario Central ya tiene a la venta la camiseta alternativa 2026 actualizada con la novena estrella en el escudo, luego de la conquista de la Supercopa Internacional. El Canalla derrotó 3-1 a Estudiantes de La Plata el pasado sábado 26 de septiembre en Santiago del Estero y sumó un nuevo título.
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?ROSARIO CENTRAL ACTUALIZÓ SU CAMISETA ALTERNATIVA CON LA NOVENA ESTRELLA— Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 29, 2026
Rosario Central presentó en sus redes sociales la actualización de su camiseta alternativa, que ahora luce la novena estrella tras la conquista de la Supercopa Internacional ante Estudiantes.
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La indumentaria mantiene el diseño que el club había presentado para esta temporada, pero incorpora la nueva estrella en el escudo y suma en el dorso la inscripción "CAMPEONES 26", en referencia al campeonato obtenido ante el Pincha.
La camiseta alternativa ya puede comprarse en la tienda oficial de Rosario Central, donde figura a $140.000. El club había presentado la colección 2026 junto a Le Coq Sportif y ahora actualizó la indumentaria tras el título conseguido en la Supercopa Internacional.
Lectura rápida
¿Qué camiseta está a la venta? La camiseta alternativa 2026 de Rosario Central con la novena estrella en el escudo.
¿Quién ganó la Supercopa Internacional? Rosario Central derrotó a Estudiantes de La Plata 3-1.
¿Cuándo se jugó el partido? El partido se jugó el sábado 26 de septiembre.
¿Dónde se puede comprar la camiseta? En la tienda oficial de Rosario Central.
¿Cuál es el precio de la camiseta? La camiseta está a la venta por $140.000.