La Selección argentina se prepara para enfrentar a Bolivia sin Messi: ¿quién ocupará su lugar?

Buenos Aires, 29 septiembre (NA) -- La Selección argentina se medirá este miércoles contra Bolivia en su primer encuentro de esta fecha FIFA. El director técnico Lionel Scaloni solo tiene una duda respecto al once inicial que saltará al campo de juego.

En el arco, estará presente Emiliano "Dibu" Martínez, quien ha tenido un desempeño irregular en su nuevo club, Chelsea de Inglaterra.

La defensa presenta varias novedades, ya que en los laterales se alinearán Facundo Medina y Agustín Giay, mientras que la pareja de centrales estará formada por Cristian Romero y Lisandro Martínez. El gran ausente en esta línea será Nicolás Tagliafico, quien se encuentra realizando trabajos de manera diferenciada.

En el mediocampo, ya están confirmados Alexis Mac Allister, Nicolás Paz y Exequiel Palacios, este último en lugar de Enzo Fernández, quien debe cumplir una sanción tras su expulsión en la final del Mundial 2026 frente a España.

La única duda que persiste en el once titular es si Valentín Barco iniciará el partido o si será Franco Mastantuono quien ocupe ese puesto.

Por último, la delantera estará compuesta por Lautaro Martínez y Julián Álvarez, quienes podrían establecer una nueva dinámica ofensiva tras la retirada de Lionel Messi de la Selección argentina.

La posible formación de la Selección argentina para enfrentar a Bolivia: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Valentín Barco, Nicolás Paz; Julián Álvarez, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Agencia NA