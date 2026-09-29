Newell's aseguró contratos hasta 2028 y 2029 para ocho juveniles

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Newell’s formalizó nuevos vínculos para varios futbolistas jóvenes de su plantel. Entre los primeros contratos aparecen Néstor Boreto, Lautaro Ríos, Valentín Rosso y Tomás Viola, mientras que Luca Regiardo, Josué Reinatti, Jerónimo Russo y Francisco Scarpeccio renovaron sus acuerdos.

Los vencimientos van desde diciembre de 2028 hasta fines de 2029. Boreto, Rosso y Viola firmaron hasta el 31 de diciembre de 2028, mientras que Ríos, Regiardo, Reinatti, Russo y Scarpeccio quedaron vinculados hasta el 31 de diciembre de 2029.

El listado forma parte del detalle oficial presentado por el club sobre los movimientos realizados durante el mercado. En total, ocho futbolistas aparecen entre los primeros contratos y las renovaciones informadas por la institución.