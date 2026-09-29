Newell's aseguró contratos hasta 2028 y 2029 para ocho juveniles
La institución extendió vínculos de largo plazo con futbolistas que forman parte de su proyecto deportivo.
29/09/2026 | 08:10Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Josué Reinatti, arquero de Newell´s.
Newell’s formalizó nuevos vínculos para varios futbolistas jóvenes de su plantel. Entre los primeros contratos aparecen Néstor Boreto, Lautaro Ríos, Valentín Rosso y Tomás Viola, mientras que Luca Regiardo, Josué Reinatti, Jerónimo Russo y Francisco Scarpeccio renovaron sus acuerdos.
Los vencimientos van desde diciembre de 2028 hasta fines de 2029. Boreto, Rosso y Viola firmaron hasta el 31 de diciembre de 2028, mientras que Ríos, Regiardo, Reinatti, Russo y Scarpeccio quedaron vinculados hasta el 31 de diciembre de 2029.
El listado forma parte del detalle oficial presentado por el club sobre los movimientos realizados durante el mercado. En total, ocho futbolistas aparecen entre los primeros contratos y las renovaciones informadas por la institución.
Lectura rápida
1. ¿Qué hizo Newell’s?
Newell’s formalizó nuevos vínculos y renovaciones de contratos para varios futbolistas jóvenes.
2. ¿Quiénes son algunos de los futbolistas mencionados?
Néstor Boreto, Lautaro Ríos, Valentín Rosso y Tomás Viola son algunos de los futbolistas mencionados.
3. ¿Cuándo vencen los contratos?
Los contratos vencen entre diciembre de 2028 y diciembre de 2029.
4. ¿Cuántos futbolistas están involucrados en los nuevos vínculos?
En total, ocho futbolistas están involucrados en los nuevos contratos y renovaciones.
5. ¿Qué documento presentó el club?
El club presentó un detalle oficial sobre los movimientos realizados durante el mercado de fichajes.