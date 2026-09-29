Israel confirma la muerte de un alto mando de Hamás en un ataque aéreo en Gaza

FOTO: Palestinos alrededor de un vehículo quemado durante un ataque con dron israelí en Gaza.

Buenos Aires, 29 septiembre (NA) -- Israel anunció que eliminó a Izz al-Din al-Bik, un alto comandante de la brigada norte de Hamás, durante un ataque aéreo que se llevó a cabo en la Franja de Gaza en horas de la noche.

Un comunicado emitido por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, junto al ministro de Defensa, Israel Katz, señala que al-Bik había estado involucrado en la planificación de ataques contra las fuerzas israelíes y en el reclutamiento de nuevos combatientes para la organización.

El comunicado también destaca que Israel mantendrá su enfoque en atacar a los líderes y operativos de Hamás, reforzando su estrategia militar en la región. La Agencia Noticias Argentinas informó que esta operación se da en un contexto de tensión, donde las acciones militares israelíes continúan a pesar de un alto el fuego negociado por Estados Unidos, el cual entró en vigor en octubre de 2025.

El plan de paz contempla una serie de retiradas por parte de Israel, así como el desarme de Hamás, pero su implementación se encuentra actualmente estancada, generando incertidumbre sobre el futuro de la región.