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Israel confirma la muerte de un alto mando de Hamás en un ataque aéreo en Gaza

El ataque aéreo nocturno dejó sin vida a Izz al-Din al-Bik, quien era parte de la brigada norte de Hamás, según comunicados oficiales.

29/09/2026 | 10:27Redacción Cadena 3

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Palestinos alrededor de un vehículo quemado durante un ataque con dron israelí en Gaza.

FOTO: Palestinos alrededor de un vehículo quemado durante un ataque con dron israelí en Gaza.

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Buenos Aires, 29 septiembre (NA) -- Israel anunció que eliminó a Izz al-Din al-Bik, un alto comandante de la brigada norte de Hamás, durante un ataque aéreo que se llevó a cabo en la Franja de Gaza en horas de la noche.

Un comunicado emitido por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, junto al ministro de Defensa, Israel Katz, señala que al-Bik había estado involucrado en la planificación de ataques contra las fuerzas israelíes y en el reclutamiento de nuevos combatientes para la organización.

El comunicado también destaca que Israel mantendrá su enfoque en atacar a los líderes y operativos de Hamás, reforzando su estrategia militar en la región. La Agencia Noticias Argentinas informó que esta operación se da en un contexto de tensión, donde las acciones militares israelíes continúan a pesar de un alto el fuego negociado por Estados Unidos, el cual entró en vigor en octubre de 2025.

El plan de paz contempla una serie de retiradas por parte de Israel, así como el desarme de Hamás, pero su implementación se encuentra actualmente estancada, generando incertidumbre sobre el futuro de la región.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Gaza?
Israel llevó a cabo un ataque aéreo que resultó en la muerte de Izz al-Din al-Bik, un comandante de Hamás.

¿Quién era Izz al-Din al-Bik?
Al-Bik era un alto mando de la brigada norte de Hamás, involucrado en la planificación de ataques contra Israel.

¿Cuándo se realizó el ataque?
El ataque aéreo ocurrió en la noche del 29 de septiembre de 2026.

¿Dónde se llevó a cabo el ataque?
El ataque tuvo lugar en la Franja de Gaza.

¿Cuál es el contexto actual en Gaza?
A pesar de un alto el fuego mediado por Estados Unidos, los ataques israelíes continúan, complicando la situación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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