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Diana Athill y su mirada sincera sobre la vejez en "Ahora que se acerca el final"

Diana Athill, reconocida editora y escritora británica, aborda con humor y sinceridad el declive de la vida en su última obra.

29/09/2026 | 11:00Redacción Cadena 3

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FOTO: Diana Athill y su mirada sincera sobre la vejez en "Ahora que se acerca el final"

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Diana Athill, una de las editoras más influyentes de la literatura británica del siglo XX, presenta su obra "Ahora que se acerca el final", un libro que desafía la escasez de relatos sobre la vejez. A sus casi noventa años, Athill se sumerge en una reflexión profunda y humorística sobre el declive de la vida, un tema que, a menudo, se pasa por alto en la literatura contemporánea. La autora, conocida por su franqueza, comparte sus experiencias y pensamientos sobre las desventajas y ventajas que trae la edad, así como la sabiduría necesaria para afrontar la muerte.

En su trayectoria, Athill ha trabajado con grandes autores como V. S. Naipaul y Jean Rhys, quienes no solo fueron sus colegas, sino también amigos cercanos. Su experiencia como editora le ha otorgado una perspectiva única sobre la vida y la muerte, que ahora plasma en este libro de memorias. La obra ha sido bien recibida tanto por la crítica como por los lectores, convirtiendo a Athill en una inesperada estrella literaria en la última etapa de su vida.

La relevancia de "Ahora que se acerca el final" radica en su capacidad para abordar un tema que a menudo se evita: la vejez. En una sociedad que tiende a glorificar la juventud, Athill ofrece una mirada honesta y necesaria sobre el proceso de envejecer. Su estilo, caracterizado por la inteligencia y el humor, invita a los lectores a reflexionar sobre sus propias vidas y la inevitable llegada de la muerte.

Este libro no solo es un testimonio de la vida de una mujer que ha vivido intensamente, sino también una invitación a considerar la vejez como una etapa rica en experiencias y aprendizajes. La obra de Athill se convierte así en un faro para aquellos que buscan entender y aceptar el paso del tiempo con gracia y dignidad.

Ficha del libro:

GéneroBiografías, Memorias
EditorialLIBROS DEL ASTEROIDE
Año de edición2026
ISBN9791388056208
ISBN digital9791388056321
IdiomaEspañol

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