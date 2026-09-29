Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 29 de septiembre

Este martes 29 de septiembre, las cotizaciones del dólar en Argentina evidencian una disparidad notable entre el dólar oficial, que se cotiza a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta, y el dólar blue, que se encuentra bastante por encima en $1.545 para la compra y $1.565 para la venta. Esta diferencia en las cotizaciones afecta de manera significativa el poder adquisitivo de los argentinos, sobre todo en un contexto de inflación como el actual.

El dólar mayorista, utilizado principalmente por instituciones y grandes empresas, marca un precio de $1.515,5 para la compra y $1.524,5 para la venta. Este tipo de cambio tiene un impacto sobre los precios de los productos, ya que muchas importaciones y transacciones comerciales dependen de esta referencia.

Otro tipo de cotización relevante es el dólar contado con liquidación, el cual se sitúa en $1.618,2 para la compra y $1.619,6 para la venta. Este método se emplea para transferir capital fuera del país. La cotización del dólar cripto, en plataformas de intercambio de criptomonedas, actualmente se ubica en $1.613,38 para la compra y $1.616,06 para la venta.

Por otro lado, el dólar tarjeta – utilizado para compras en el extranjero y cuya cotización incluye un recargo – se encuentra en $1.943,5 para la compra y $2.008,5 para la venta, lo que implica un costo adicional considerable para los viajeros y compradores online.

Los distintos tipos de cambio que operan en el país provocan confusiones entre los consumidores, quienes necesitan entender cómo cada uno de ellos puede impactar en sus finanzas. En este contexto, es fundamental que los ciudadanos estén informados sobre las variaciones de estos tipos de cambio, ya que pueden afectar tanto sus ahorros como el precio de los bienes y servicios que consumen diariamente.

La diferencia de precios también responde a factores externos, como la oferta y demanda del dólar en el mercado internacional, las expectativas sobre la inflación y el estado de la economía argentina, además de las políticas fiscales y monetarias que implementa el gobierno.