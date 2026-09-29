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Volvió a su casa tras dos semanas y encontró a dos jóvenes durmiendo en su cama

La propietaria detectó daños en el acceso y el faltante de mobiliario. Personal policial detuvo a ambos ocupantes y constataron que uno tenía pedido de captura.

29/09/2026 | 07:29Redacción Cadena 3 Rosario

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El hecho ocurrió en Pasaje Carre 7700.

FOTO: El hecho ocurrió en Pasaje Carre 7700.

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Una joven de 24 años denunció que encontró a dos hombres durmiendo en su cama luego de regresar a su vivienda de Pasaje Carre al 7700, en Rosario, tras permanecer dos semanas ausente por motivos de salud. Al ingresar, también observó daños en una ventana de la puerta de acceso y advirtió el faltante de algunos muebles.

Con autorización de la propietaria, los efectivos ingresaron al domicilio y aprehendieron a dos jóvenes de 19 y 17 años. El procedimiento se realizó durante la noche del lunes, tras un llamado por un posible caso de usurpación.

Al verificar sus identidades, la Policía constató que el adolescente de 17 años tenía un pedido de captura activo desde el 27 de agosto de 2026, requerido por la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente. Ambos fueron trasladados a la Comisaría 16ª por razones de jurisdicción.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en la vivienda de la joven? Una joven de 24 años encontró a dos hombres durmiendo en su cama y notó daños en la ventana y faltante de muebles.

¿Quiénes fueron aprehendidos? Fueron aprehendidos dos jóvenes de 19 y 17 años.

¿Cuándo ocurrió el procedimiento policial? El procedimiento se realizó durante la noche del lunes.

¿Dónde ocurrió el hecho? Ocurrió en la vivienda ubicada en Pasaje Carre al 7700, en Rosario.

¿Por qué fue detenido el adolescente de 17 años? Tenía un pedido de captura activo desde el 27 de agosto de 2026, requerido por la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente.

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