Volvió a su casa tras dos semanas y encontró a dos jóvenes durmiendo en su cama

Una joven de 24 años denunció que encontró a dos hombres durmiendo en su cama luego de regresar a su vivienda de Pasaje Carre al 7700, en Rosario, tras permanecer dos semanas ausente por motivos de salud. Al ingresar, también observó daños en una ventana de la puerta de acceso y advirtió el faltante de algunos muebles.

Con autorización de la propietaria, los efectivos ingresaron al domicilio y aprehendieron a dos jóvenes de 19 y 17 años. El procedimiento se realizó durante la noche del lunes, tras un llamado por un posible caso de usurpación.

Al verificar sus identidades, la Policía constató que el adolescente de 17 años tenía un pedido de captura activo desde el 27 de agosto de 2026, requerido por la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente. Ambos fueron trasladados a la Comisaría 16ª por razones de jurisdicción.