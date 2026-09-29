Siempre que llovió, paró: cómo está el tiempo en la ciudad de Córdoba

Tras el intenso temporal de lluvia y granizo de gran tamaño que castigó el lunes a diversos sectores de la provincia —con especial impacto en localidades de las Sierras Chicas como Unquillo y Mendiolaza—, las condiciones meteorológicas comienzan a mejorar de forma paulatina en Córdoba.

Las precipitaciones perdieron intensidad durante la noche del lunes y la madrugada de este martes estuvo marcada por el ingreso de viento del sector sur con ráfagas en distintas zonas.

Aunque la mañana arrancó fresca, húmeda y con cielo cubierto, el pronóstico anticipa que la nubosidad se irá despejando con el correr de las horas y el sol volverá a reaparecer hacia el mediodía, con una temperatura máxima estimada en 22°C.

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El mejoramiento paulatino se consolidará durante los próximos días, marcando la vuelta de jornadas típicamente primaverales:

Miércoles (último día de septiembre): se espera un ascenso de la temperatura con una mínima de 11°C y una máxima de 26°C, bajo un cielo mayormente despejado.

Jueves (inicio de octubre): el primer día del mes registrará una máxima cercana a 24°C, aunque no se descarta la probabilidad de algunas precipitaciones aisladas en distintos puntos de la provincia.

Viernes: regresarán las condiciones de pleno sol y el termómetro volverá a repuntar, alcanzando una máxima de 27°C en la capital provincial.

Este cambio de masa de aire deja atrás la inestabilidad severa y trae alivio a las zonas más golpeadas por la caída de piedra.