Malvinas y el proyecto Sea Lion: "Argentina tiene muy buenas posibilidades"

El Gobierno argentino denunció vuelos entre las Islas Malvinas y Punta Arenas y anunció que intimó al Reino Unido para frenar las operaciones vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion. Además, comunicó que avanzará con un procedimiento de arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). En diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario, el diplomático, abogado y politólogo Andrés Cisneros analizó las posibilidades del reclamo argentino.

“Argentina tiene muy buenas posibilidades”, sostuvo Cisneros al ser consultado sobre la posibilidad de frenar el proyecto mediante la vía internacional. Aclaró que el tribunal no puede resolver directamente sobre la soberanía de las Islas, pero explicó que el reclamo puede apuntar a impedir la explotación de recursos en la zona.

El especialista señaló que, una vez iniciado el procedimiento, existe un mecanismo de intimación de dos semanas previsto por las normas internacionales. “Es como si usted le manda una carta documento a un vecino que está invadiendo su terreno. Entonces tiene que mandar una intimación diciéndole retírese y le doy dos semanas”, explicó.

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Cisneros remarcó que una eventual resolución judicial podría tener impacto sobre las empresas involucradas. “Lo que sí le importa, como ustedes señalaron, es a las compañías particulares”, afirmó. En ese sentido, planteó que una decisión que limite las operaciones podría elevar los costos, dificultar el acceso al crédito y generar cuestionamientos de los accionistas.

El exsecretario de Relaciones Exteriores también consideró que el escenario internacional actual ofrece condiciones diferentes a las de décadas anteriores. Según explicó, el Brexit modificó la relación del Reino Unido con la Unión Europea y abrió una oportunidad para que Argentina recurra a herramientas jurídicas que ya existían, pero que anteriormente tenían un contexto internacional menos favorable.

Cisneros sostuvo además que la coordinación regional podría contribuir al reclamo argentino, aunque marcó diferencias entre los intereses de Brasil, Chile y Uruguay. Sobre el Mercosur, destacó que cuando el bloque funciona con mayor integración “es más posible pedir que no afecten de esa manera derechos argentinos”.

Finalmente, el diplomático cuestionó la posición de Uruguay frente al abastecimiento de las Islas y consideró que mantener esos vínculos comerciales puede perjudicar la relación con Argentina. “Jugarse la relación con Argentina para abastecer a 1.500 personas me parece un error muy serio de los gobiernos uruguayos”, afirmó, y sostuvo que espera que esa política pueda ser revisada.

Entrevista de Hernán Funes.