Reco asegura $55 millones en financiamiento para fortalecer la seguridad de agentes de IA

Reco, una startup dedicada a la seguridad de agentes de inteligencia artificial (IA), anunció que recaudó $55 millones en su más reciente ronda de financiamiento. Este monto complementa una recaudación previa de $30 millones en febrero, llevando el total acumulado a $140 millones.

La empresa, que ha visto un crecimiento significativo en la demanda de soluciones que protejan a los agentes de IA en las empresas, ha modificado su enfoque para incluir un sistema que utiliza gráficos de contexto. Esto permite conectar a los agentes con aplicaciones, personas, cuentas y permisos, ofreciendo a los equipos de seguridad la capacidad de supervisar y restringir el acceso a datos sensibles.

Según Ofer Klein, cofundador y CEO de Reco, el cambio en la estrategia se debió a que las empresas están implementando agentes de IA a un ritmo más rápido del que pueden controlar. Por ejemplo, uno de los clientes de Reco, una empresa Fortune 100, descubrió 21,000 agentes que no sabía que existían. En otro caso, la startup identificó un agente creado por un ex-empleado que podía acceder a datos en Salesforce y compartirlos con un dominio desconocido para la empresa.

"La demanda actual del mercado para la seguridad de agentes no se limita solo al agente en sí; se trata de todo el ecosistema de extremo a extremo", afirmó Klein en una entrevista exclusiva.

La urgencia de asegurar estos agentes es un tema que también ha sido destacado por otros líderes del sector. Por ejemplo, Chris Sestito, cofundador y CEO de HiddenLayer, mencionó que cuando los agentes alcanzan la producción, los costos y riesgos se vuelven tangibles rápidamente. Más de 50 clientes de su empresa tienen agentes de IA en producción que interactúan con sistemas críticos y activos sensibles.

Otro startup, Cymphony, reportó haber encontrado 85,000 archivos que se habían vuelto accesibles a herramientas y agentes de IA en una empresa pública de EE. UU.

La creciente preocupación por la seguridad de los agentes de IA ha llevado a un aumento en el interés de los inversores. Reco ha sabido capitalizar esta tendencia, y su reciente financiamiento incluye inversiones de AT&T, así como de Forestay y Quadrille Capital.

Klein destacó que la valoración de la empresa se ha más que duplicado desde el anuncio de la ronda de financiamiento anterior y estimó que actualmente se encuentra en "cientos de millones" de dólares. Además, se espera que los ingresos anuales recurrentes se tripliquen este año, con más de 100 clientes, de los cuales el 40% son empresas del sector financiero.

Con el nuevo financiamiento, Reco planea expandir su equipo, fortalecer sus ventas y mejorar el soporte al cliente. La compañía integra actualmente más de 280 aplicaciones y puede añadir nuevas integraciones en cuestión de días. Utiliza señales de red y del navegador para identificar agentes fuera de las aplicaciones a las que conecta directamente.

La startup también tiene controles que permiten inspeccionar los comandos y solicitudes realizadas por los agentes, asegurando así un manejo adecuado de la información sensible.