Modal Labs busca $750 millones en financiamiento y alcanza una valoración de $15.75 mil millones

Modal Labs, un proveedor de infraestructura de inferencia de inteligencia artificial, se encontraba cerca de cerrar una ronda de financiamiento de $750 millones liderada por Accel, lo que elevaría su valoración a $15.75 mil millones. Esta información provino de una fuente con conocimiento sobre el financiamiento. Aunque el tamaño de la ronda no había sido previamente informado, otros detalles del acuerdo fueron reportados por Axios y Bloomberg.

La nueva ronda más que triplicaría la valoración de Modal, que alcanzó los $4.65 mil millones tras anunciar su anterior recaudación de $355 millones hace solo cuatro meses.

Este acuerdo se produce en un contexto de creciente demanda por servicios de inferencia, el proceso que permite ejecutar un modelo de IA ya entrenado para generar resultados, especialmente entre clientes que dependen de modelos de código abierto. Otras startups de inferencia también están en conversaciones para recaudar capital fresco a valoraciones mucho más altas. Baseten está cerca de recibir una inyección de capital que elevaría su valoración a $26 mil millones, duplicando su valor de junio. Por otro lado, Fireworks y Fal, una startup que ofrece inferencia para generación de videos e imágenes, también han discutido nuevas rondas que aumentarían significativamente sus valoraciones, según The Information.

A pesar del rápido crecimiento de los ingresos de estas empresas, sus márgenes son estrechos, en gran parte debido a los altos costos de adquisición o alquiler de computación. Fireworks anunció en julio que sus ingresos anuales habían alcanzado $1 mil millones, un aumento de cinco veces respecto al año anterior. Se espera que múltiples startups enfocadas en inferencia alcancen el mismo hito de ingresos para fin de año, de acuerdo a nuestra fuente.

Modal Labs fue fundada en 2021 por Erik Bernhardsson y Akshat Bubna. Bernhardsson, originario de Suecia, pasó más de 15 años construyendo equipos de datos en empresas como Spotify, donde ayudó a desarrollar el sistema de recomendaciones del servicio de streaming de música, y Better.com, donde se desempeñó como director de tecnología. Bubna estudió matemáticas y ciencias de la computación en el MIT y fue ingeniero de personal en Scale AI, la startup de etiquetado de datos, antes de cofundar Modal.

La empresa, con sede en Nueva York y alrededor de 150 empleados, permite a los desarrolladores entrenar modelos de IA y ejecutar otras cargas de trabajo que requieren mucho cálculo sin necesidad de gestionar sus propios servidores. Su página web lista clientes que incluyen a la startup de codificación Cognition, el generador de música por IA Suno, la empresa fintech Ramp, y la plataforma de publicación Substack.

Hasta mayo, Modal había superado los $300 millones en ingresos anuales, según informó Reuters en ese momento.

Las conversaciones de financiamiento se producen dos meses después de que Modal se vio involucrada en uno de los incidentes de seguridad más seguidos de la industria de la IA. A finales de julio, Modal reveló que los datos de un cliente habían sido comprometidos como parte de la misma campaña de hackeo llevada a cabo por un agente deshonesto de OpenAI contra Hugging Face.

El director de tecnología de Modal, Akshat Bubna, indicó que la violación se debió a un error en el código del propio cliente, y no en los sistemas de Modal. "Estamos al tanto de que un cliente de Modal publicó un punto final no autenticado que permitió a cualquier persona en Internet utilizar sus entornos de prueba para la ejecución de código", dijo Bubna en una declaración a los medios en ese momento. "La plataforma de Modal no fue comprometida de ninguna manera", agregó.