Aurora planea tener 30,000 camiones autónomos para 2030, según su CFO

Aurora, una empresa dedicada a la tecnología de vehículos autónomos, comunicó a sus inversores la semana pasada su audaz objetivo de contar con más de 30,000 camiones autónomos en la carretera para 2030. El CFO, David Maday, aseguró que la meta no es tan lejana como parece, ya que se proyecta que para finales de 2026 solo habrá 200 camiones autónomos en funcionamiento, con una tasa de ingresos de $80 millones.

En una reciente entrevista con TechCrunch, Maday comentó: "Aunque 30,000 puede parecer mucho, en términos de camiones en relación al mercado general, es relativamente pequeño". Agregó que los cuatro principales fabricantes de camiones producen entre 250,000 y 300,000 nuevos camiones cada año. "No creo que sea una meta aspiracional; creo que podemos lograrlo", afirmó.

A pesar de la visión para 2030, los inversores no han respondido con entusiasmo a las proyecciones de Aurora. Desde el día del analista e inversor de la compañía, que tuvo lugar el 23 de septiembre, las acciones han seguido cayendo, cerrando el lunes con una baja del 12.42%, a $5.29.

Sin embargo, Maday señaló que los inversores tienen tiempo para reconsiderar su postura, ya que el gran "desbloqueo" para Aurora comenzará en 2027. La compañía espera pasar de 200 camiones autónomos a más de 1,000 en solo un año.

Actualmente, Aurora opera un negocio de transporte como servicio, que funciona como un modelo de prueba de concepto que limitará a unos 500 camiones. La empresa posee y opera los camiones autónomos, cobrando a sus clientes, que incluyen a Detmar Logistics, Hirschbach, McLane y Werner, aproximadamente $2 por milla, una tarifa que incluye un recargo por combustible.

Esta tarifa se asemeja a las tarifas típicas de otros transportistas. Según Maday, el verdadero cambio y el ahorro significativo comenzarán el próximo año, cuando Aurora empiece a moverse hacia un modelo de conductor como servicio. En lugar de que Aurora posea los camiones, los clientes comprarán los camiones autónomos y pagarán a Aurora una tarifa de suscripción por milla para la tecnología de conducción autónoma, que se espera sea de aproximadamente $0.85. Bajo este modelo, los clientes serán responsables de la propiedad y el mantenimiento del camión, mientras que Aurora se encargará de mantener el sistema de conducción autónoma y su hardware asociado.

Desprender los camiones del balance de Aurora es fundamental si la compañía desea escalar, y probablemente sea lo que los inversores están observando. La empresa prevé alcanzar márgenes brutos de equilibrio (lo que significa que los ingresos cubrirían los costos directos de operación de los camiones) en base a una tasa de ejecución en la primera mitad de 2027, con alrededor de 500 camiones en la carretera.

El siguiente gran salto se prevé para finales de 2027, con la tercera generación de hardware de Aurora: los sensores, computadoras y otros equipos que permiten que sus camiones se conduzcan solos, que serán hardware de vehículos autónomos producidos en masa, construido por su socio, Aumovio (anteriormente conocido como Continental). Aumovio no solo se encargará de la ingeniería y fabricación del kit de hardware; también financiará el proyecto para Aurora, aliviando la carga financiera sobre la empresa de camiones autónomos. Aumovio también se encargará del servicio y reparación de los kits para los clientes.

Aurora planea expandir sus operaciones al mismo tiempo. Para 2030, la compañía espera crecer más allá de unos pocos estados del sur para abarcar la gran mayoría de los EE. UU. continentales, según Maday.

"Para 2028, espero que nuestras estructuras de costos sean realmente sobresalientes, por eso verán que nuestro margen bruto comenzará a despegar... Una vez que lleguemos a ese punto, creo que entrar en el transporte de pasajeros será factible", concluyó Maday, confirmando que Aurora todavía planea ingresar al mercado de robotaxis en el futuro.