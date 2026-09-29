Denuncian abusos y mentiras en la causa Rudnev: Svetlana Komkova rompe el silencio

Buenos Aires, 29 septiembre (NA) -- Svetlana Komkova, una de las mujeres acusadas de trata de personas en la investigación relacionada con Konstantin Rudnev, expresó que, tras casi dos años, aún no comprende por qué debe permanecer en Argentina.

"Yo soy turista, nunca cometí ningún crimen", declaró en una entrevista con el programa "Tiempo de Policiales", transmitido por ATP Stream y reportado por la Agencia Noticias Argentinas.

La imputada señaló que el tiempo ha fortalecido sus críticas hacia la investigación: "Ya va a ser un año y medio, ya va a ser casi dos años y nada cambia. Me parece que si hubiera algo realmente tan grave como trata de personas seguramente ya hubieran descubierto algo, al menos una víctima".

Komkova enfatizó que el expediente está "armado" y que las repercusiones personales le impiden tomarlo a la ligera.

"Podría hasta reírme de esto si esto no implicara tanto en mi vida", afirmó, describiendo el impacto que la causa ha tenido en su situación económica, laboral y familiar.

La mujer mencionó que perdió la oportunidad de regresar al país donde residía y quedó alejada de sus familiares y seres queridos.

"No entiendo cómo algunas autoridades sienten que tienen derecho de simplemente robar la vida de alguien", expresó.

Además, añadió: "Me quitaron del país donde yo vivía, de mi familia, de mis parientes, de mi trabajo, quitaron todo mi dinero, quitaron todo de mí".

"Estoy forzada a vivir en Argentina. Quiero volver a vivir con mi familia, quiero regresar a mi vida. ¿Por qué sienten que tienen derecho de hacer esto con mi vida?", reclamó.

Su testimonio se produce mientras continúa el proceso judicial iniciado en Bariloche, donde sostiene su inocencia frente a la acusación.

Komkova tuvo un papel particular en los hechos que dieron origen a la investigación, ya que acompañó a Elena Makarova, la mujer que la acusación del Ministerio Público Fiscal considera presunta víctima.

Durante la entrevista, recordó lo sucedido en torno al nacimiento del hijo de Makarova y las dificultades que, según aseguró, enfrentaron para abandonar el establecimiento sanitario.

Svetlana Komkova afirmó que en el hospital Ramón Carrillo de Bariloche, la enfermera Jessie Cortez Alvarado les dijo que el bebé no sería entregado a su madre mientras no se presentara el padre.

"Siempre lo decía: que si no iba el padre, no le entregarían el bebé", explicó, añadiendo que esa advertencia "sonaba como una amenaza que asustó mucho a Elena Makarova".

Según su relato, aquel episodio fue crucial porque las mujeres, extranjeras y con escaso dominio del español, sintieron que había un riesgo real de que Makarova no pudiera retirarse con su hijo.

Komkova también criticó que la fiscalía de Bariloche no haya tomado en cuenta el episodio de la enfermera Cortez Alvarado, a pesar de que ella misma reconoció en una audiencia que había "faltado a la verdad".

Además, describió una dinámica que, según su percepción, buscaba demostrar la superioridad de los funcionarios sobre las detenidas.

"La manera con la cual la Policía Federal me trató parecía un trato para exponer su autoridad dominante sobre alguien", afirmó.

Entre los episodios que relató, recordó que antes de una extensa audiencia preguntó si podía comer algo y que una integrante de la fuerza le respondió, según su testimonio, que "en Argentina se come dos veces por día".

Contó que en otra ocasión una audiencia se extendió por alrededor de 13 horas y finalizó cerca de las dos de la madrugada.

También aseguró que a las detenidas les ordenaron realizar tareas de limpieza en dependencias policiales.

Explicó que ella limpió un pequeño sector utilizado como oficina, mientras otras mujeres debieron ocuparse de distintos espacios, y apuntó especialmente contra una integrante de la fuerza que, según dijo, ejercía una fuerte presión psicológica sobre ellas.

"Era una joven muy grosera. Nos demostraba mucho su superioridad de todas las formas", recordó.

Para Komkova, esa actitud no se limitaba a las órdenes impartidas, sino que formaba parte de un clima general de presión durante todo el tiempo que permanecieron privadas de su libertad.

La mujer también subrayó las dificultades derivadas del idioma, ya que varias de las ciudadanas rusas investigadas no hablaban español, lo que complicó en un primer momento la comprensión de los procedimientos, las órdenes y las acusaciones.

Según su opinión, la combinación de detención, desconocimiento del idioma y separación de sus familias agravó la situación de vulnerabilidad que atravesaron.

La causa, que está bajo la investigación del fiscal federal Fernando Arrigo, incluye a más de 20 imputados, todos acusados de trata de personas.

El expediente avanza, pero en un contexto que alimenta los cuestionamientos de las defensas: Elena Makarova, a quien la acusación señala como presunta víctima, declaró en Cámara Gesell que no es víctima de nada ni de nadie, y hasta el momento, para los abogados de los acusados, no se han presentado pruebas que acrediten la existencia del delito investigado.