Paso de cebra: justicia y venganza en un mundo corrupto

Paso de cebra es una novela que nos sumerge en la vida de Salvador, un joven que no solo enfrenta las injusticias del mundo, sino que las combate con una determinación feroz. Desde su infancia, Salvador se compromete a no ser un espectador pasivo ante los abusos y la impunidad que lo rodean. Esta promesa lo llevará a cruzar la línea entre la vida y la muerte, convirtiéndose en un agente de justicia en un sistema judicial que parece haber olvidado su propósito.

La obra, escrita en el género de novela negra, se adentra en la mente de un protagonista que ve el sufrimiento humano como un desafío personal. Para Salvador, cada cisterna que pierde agua es un símbolo de las averías de un sistema que no funciona. Su martillo, en lugar de ser una herramienta de construcción, se transforma en la maza de un juez que busca hacer cumplir las sentencias de manera inmediata, desafiando las corruptelas que entorpecen la justicia.

La narrativa de Paso de cebra no solo es un relato de venganza, sino también una reflexión sobre la moralidad y la ética en un mundo donde la justicia parece estar al servicio de unos pocos. La obra, publicada en 2026 por AUTOR-EDITOR, invita a los lectores a cuestionar hasta dónde estarían dispuestos a llegar para corregir las injusticias que los rodean. En un contexto actual donde la lucha por la justicia social es más relevante que nunca, esta novela resuena con fuerza.

La prosa de Paso de cebra es intensa y directa, lo que permite al lector conectar rápidamente con la angustia y la determinación de Salvador. La historia no solo entretiene, sino que también provoca una profunda reflexión sobre el papel de cada uno en la lucha contra la injusticia. En tiempos donde la impunidad parece prevalecer, la obra de Salvador se convierte en un grito de esperanza y resistencia.

Ficha del libro: