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Malaespera: un thriller policial que desentraña secretos oscuros en Bilbao

La nueva novela de intriga y terror de la editorial SUMA presenta un caso policial que desafía la verdad.

29/09/2026 | 06:00Redacción Cadena 3

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Malaespera: un thriller policial que desentraña secretos oscuros en Bilbao

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En el corazón de Bilbao, un hombre es encontrado brutalmente asesinado en su hogar. Este crimen despierta la atención de los inspectores Ander Crespo y Gardeazabal, quienes se ven obligados a afilar su instinto policial para desentrañar las múltiples capas de mentiras que rodean el caso. A medida que la investigación avanza, los sospechosos se multiplican, llevando a los inspectores del Grupo 4 de Homicidios de la Ertzaintza a una frenética persecución que los conducirá a uno de los rincones más oscuros y desconocidos de la ciudad: la mina Malaespera.

Paralelamente, el resto del grupo, compuesto por Miren Zarandona y Alday, se enfrenta a un caso que había sido cerrado durante años: la desaparición de la madre de Ander, Begoña Linaza, vista por última vez en 1987. Su reciente aparición en la Residencia de La Misericordia reaviva el interés por el caso, desafiando a Miren a utilizar su pericia e instinto policial para descubrir la verdad detrás de esta misteriosa desaparición. La joven agente no escatimará esfuerzos, arriesgando su propia vida en la búsqueda de respuestas.

La novela, que se enmarca dentro del género de la novela negra, intriga y terror, se presenta como una obra relevante en el panorama literario actual. Con una narrativa que atrapa desde la primera página, Malaespera no solo ofrece un relato policial intrigante, sino que también invita a reflexionar sobre las verdades ocultas y los secretos familiares que pueden salir a la luz en el momento menos esperado. La habilidad del autor para tejer una trama compleja y mantener el suspenso hasta el final es un testimonio de su maestría en el género.

La publicación de Malaespera por parte de la editorial SUMA en 2026 promete captar la atención de los amantes de la literatura de suspenso y aquellos que buscan una historia que combine acción, misterio y un profundo análisis de la naturaleza humana. En un mundo donde la verdad a menudo se oculta tras capas de engaño, esta novela se convierte en una lectura imprescindible para quienes disfrutan de los thrillers bien construidos.

Ficha del libro:

GéneroNovela negra, intriga, terror
EditorialSUMA
Año de edición2026
ISBN9791387512996
ISBN digital9791387845001
IdiomaEspañol

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