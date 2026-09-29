Taiwán asegura que las ventas de armas de EEUU siguen vigentes, pero un gran paquete permanece estancado

FOTO: Taiwán dice que EEUU mantiene sus ventas de armas, pero hay una gran remesa que sigue paralizada

BANGKOK (AP) — El ministro taiwanés de Defensa, Wellington Koo, declaró que las ventas actuales de armas de Estados Unidos a Taiwán continúan sin cambios, y que Taipéi sigue en conversaciones con Washington sobre acuerdos individuales. Sin embargo, un paquete histórico de armamento por 14.000 millones de dólares para la isla permanece estancado.

La preocupación aumenta en torno a la posibilidad de que el presidente estadounidense, Donald Trump, detenga las ventas de armas a Taiwán, especialmente tras la presión ejercida por China durante una cumbre en mayo en Beijing entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping. En consecuencia, Estados Unidos decidió pausar el acuerdo de armas por 14.000 millones de dólares después de esa reunión.

Koo afirmó: "En cuanto a las ventas de armas, estamos en conversaciones continuas con los estadounidenses sobre esto. No hemos recibido ningún aviso de cambios en las ventas ni en nuestra cooperación", al dirigirse a los periodistas frente al Yuan Legislativo, la sede del parlamento taiwanés, en Taipéi. Además, aseguró que ha recibido garantías de la parte estadounidense de que su política hacia la isla se mantiene sin cambios.

El ministro también mencionó que 66 cazas avanzados F16-V han alcanzado una etapa de producción lista para su entrega. Según informaron medios locales, los aviones destinados a Taiwán debían ser entregados en 2024, pero han sufrido retrasos debido a la pandemia y problemas en la línea de producción.

Las ventas de armas de Estados Unidos a Taiwán son una fuente significativa de tensión entre Beijing y Washington, dado que China reclama la isla como parte de su territorio. Aunque Estados Unidos no reconoce formalmente a Taiwán como país, actúa como su mayor aliado informal y está legalmente obligado a garantizar que la isla pueda defenderse.

Taiwán argumenta que adquiere armas para protegerse ante una posible invasión por parte de China, que envía cazas y barcos hacia la isla casi a diario. Analistas prevén que las ventas de armas de Estados Unidos continuarán, aunque es probable que haya una pausa a corto plazo.

"Hay otras dos cumbres entre Estados Unidos y China programadas para este año, así que creo que ninguna de las partes desea romper relaciones, y el tema de Taiwán se pospondrá temporalmente", comentó el profesor Ma Chun-wei, de la Universidad de Tamkang. No obstante, añadió que Taiwán sigue siendo clave desde una perspectiva de seguridad y que "las ventas de armas a Taiwán seguirán siendo inevitables en el futuro".