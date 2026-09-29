Líderes mundiales en la ONU: el llamado por un cambio en el multilateralismo y la confianza global

FOTO: En la ONU, los líderes mundiales se dijeron: "Estamos juntos en esto". Pero, ¿cómo funciona eso?

NUEVA YORK (AP) — Hay fatalismo. Hay pesimismo. Hay desconfianza. Hay insistencia en el poder compartido y en evitar la intimidación política y militar. Y hay un clamor creciente por asientos permanentes en la mesa del poder para las naciones insulares amenazadas por el cambio climático y, más que nada, para África.

Estas preocupaciones han sido recurrentes en los discursos de los líderes durante la reunión anual en la Asamblea General de la ONU, que concluyó el lunes. Este año, el tono de urgencia fue notable. A partir de las más de 150 intervenciones, quedó claro que muchos líderes desean que la organización mundial funcione, pero también que muchos piensan que no lo está logrando.

Alexandra Hill Tinoco, ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, cuestionó: "¿Dónde están las Naciones Unidas? ¿Tenemos una organización que siga siendo relevante?" Esta pregunta resonó a lo largo de la semana, mientras líderes de diferentes naciones exploraban el propósito fundamental de la ONU, creada hace ocho décadas para prevenir conflictos como el de la Segunda Guerra Mundial.

El concepto de multilateralismo, que implica resolver problemas globales a través de la cooperación, fue defendido por muchos, aunque Estados Unidos, bajo las presidencias de Donald Trump, se alejó de este principio. Sin embargo, esa idea fue forjada en un contexto diferente, donde los desafíos actuales como las pandemias, el cambio climático y la inteligencia artificial no eran tan prominentes.

Las cinco naciones con poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU —Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, China y Francia— continúan dominando, lo que ha llevado a voces como la de Mulipola Anarosa Ale-Molio?o, viceprimera ministra de Samoa, a afirmar: "El multilateralismo está bajo asedio".

El tema central de este año fue "restaurar la confianza", y muchos líderes coincidieron en que es necesario avanzar hacia un enfoque que priorice la cooperación, en lugar de permitir que la política de poder prevalezca. El ministro argelino de Exteriores, Ahmed Attaf, enfatizó la necesidad de crear "un hogar compartido" en lugar de una organización dominada por intereses políticos.

La tensión entre multilateralismo y soberanía fue otro punto de fricción, con naciones como Corea del Norte y las Islas Marshall expresando que todos deben colaborar, pero también defendiendo sus derechos soberanos. Esta contradicción sigue sin resolverse, como lo señaló el gran duque Guillermo de Luxemburgo: "Nunca hemos estado tan conectados y, sin embargo, cada vez somos menos capaces de confiar unos en otros".

La influencia del individualismo estadounidense se siente en este contexto, donde para muchos, el multilateralismo se asocia con la idea de un "gobierno mundial único" y la cesión de poder. Sin embargo, en la realidad, el multilateralismo es esencial para abordar problemas que trascienden fronteras, como lo evidencian las conversaciones sobre inteligencia artificial y cambio climático.

Desde la pandemia de COVID-19, el clamor por un enfoque multilateral ha crecido, especialmente entre las naciones insulares que enfrentan amenazas existenciales. Estas naciones argumentan que si los países más grandes toman todas las decisiones, ellas quedarán relegadas.

El primer ministro de Bahamas, Philip Edward Davis, expresó: "El mensaje para las naciones pequeñas es claro: sean tan soberanas como les permitamos ser". Este planteamiento resuena especialmente en el contexto del Consejo de Seguridad de la ONU, que tiene cinco miembros permanentes con poder de veto, una estructura que muchos consideran obsoleta.

El primer ministro de las Islas Salomón, Matthew Wale, describió el veto como "una reliquia", mientras que el presidente de Chile, José Antonio Kast, argumentó que no es viable mantener un orden mundial de 1945 en un contexto actual. Las voces africanas también se han alzado, pidiendo una representación permanente en el Consejo de Seguridad, con el ministro de Relaciones Exteriores de la República del Congo, Constant-Serge Bounda, afirmando que "África ya no puede permanecer al margen de situaciones que moldean su destino".

Este reclamo refleja el deseo de muchos líderes de que la ONU se transforme en un espacio donde todas las voces sean escuchadas y se tomen decisiones efectivas. Como lo planteó Beate Meinl-Reisinger, ministra austriaca de Asuntos Europeos e Internacionales: "Las Naciones Unidas no se crearon para debatir los problemas internacionales. Se crearon para resolverlos". Este sentimiento se ha vuelto cada vez más fuerte entre quienes participaron en la Asamblea General esta semana.