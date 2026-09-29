Clima en Salta: cómo estará el tiempo este martes 29 de septiembre

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Ahora

Actualmente, el estado del cielo enes de, con una temperatura de 20°. La sensación térmica es de 21°, y la humedad alcanza el 91%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 3 m/s desde el sur.

El clima hoy martes 29 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 20°. Las condiciones de lluvia continuarán durante el día, con una alta humedad que podría generar sensaciones de incomodidad. La visibilidad se mantendrá en niveles óptimos, aunque las lluvias pueden afectar temporalmente la circulación.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima enseguirá presentando lluvias. El miércoles 30 de septiembre, la mínima será de 13° y la máxima de 18°, con lluvias ligeras. El jueves 1 de octubre, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 22°, también con lluvias ligeras. El viernes 2 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 21°, con lluvias ligeras. El sábado 3 de octubre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 28°, con lluvias ligeras. Finalmente, el domingo 4 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 22°, con lluvias ligeras.