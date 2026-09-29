Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este martes 29 de septiembre
Este martes 29 de septiembre, Mendoza presenta un clima nublado con temperaturas que oscilarán entre 11° y 16°. Se espera una jornada fresca y húmeda, con viento leve del sureste.
FOTO: Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 29 de septiembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Mendoza.
Ahora
En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 14°. La sensación térmica es de 14°, con una humedad del 63%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el sureste y la presión atmosférica se mantiene en 1016 hPa.
El clima hoy martes 29 de septiembre
Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 11° y una máxima de 17°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La humedad se mantendrá en niveles altos, contribuyendo a una sensación de frescura durante todo el día.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Mendoza se presentan variados. El miércoles 30 de septiembre, se espera un cielo despejado con temperaturas que oscilarán entre 11° y 22°. El jueves 1 de octubre, las temperaturas mínimas serán de 12° y máximas de 22°, con algunas nubes dispersas. El viernes 2 de octubre, se anticipa un aumento significativo en las temperaturas, alcanzando mínimas de 15° y máximas de 30°, con cielo parcialmente nublado. Para el fin de semana, se prevé un ligero descenso en las temperaturas, con mínimas de 13° y máximas de 21°, y la posibilidad de lluvias ligeras el domingo 4 de octubre.