Conflicto en Unidad Penal 31: el SPB retira elementos de gimnasio tras pelea entre internos

Buenos Aires, 29 de septiembre (NA) -- El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) comunicó que se retiraron los elementos del gimnasio ubicado en el pabellón 1 de la Unidad Penal 31 de Florencio Varela debido a que "hubo una pelea entre internos y se agredieron con esos objetos". Esta medida se tomó en respuesta a una denuncia presentada por un grupo de presos contra otros identificados como "La Comitiva", quienes habrían vaciado el gimnasio.

"Ese gimnasio estaba autorizado hace años y estaba ubicado en la nave del pabellón. Cuando se pelearon los internos por la disputa del control del pabellón, en julio, utilizaron los elementos del gimnasio para agredirse. Se decidió retirar esos elementos que están a resguardo en la oficina de efectos secuestrados a la espera de que sea reclamado por su dueño. El viernes se recepcionó un oficio de la UFI 9 de Florencio Varela solicitando información respecto a esos elementos", aclaró el SPB a la Agencia Noticias Argentinas.

La dependencia judicial mencionada recibió una denuncia de reclusos que afirmaban haber sido despojados de los objetos del gimnasio, alegando que estos fueron entregados a las autoridades del penal a cambio de seguir "vendiendo drogas intramuros".

El documento al que accedió la NA calificaba la situación como de "extrema gravedad", ya que los objetos sustraídos habían sido "comprados" por los internos, y no por quienes fueron denunciados.

"En julio pasado hubo una pelea entre internos del Pabellón 1 de la Unidad 31 Florencio Varela, que aloja a ex integrantes de fuerzas de seguridad. De ese incidente resultaron algunos detenidos con lesiones leves y el motivo de la gresca se debió a una disputa por quien debía ser el referente o 'limpieza'. Como consecuencia de la pelea, desde el Servicio Penitenciario Bonaerense se dispusieron traslados que contaron con el aval de los magistrados que entienden en las causas de ellos", añadió el SPB.

El SPB también reveló que en junio, el jefe de la sección vigilancia y tratamiento, conocido como "el jefe del penal", fue destituido por una denuncia de violencia de género. Tras su relevo, un interno del Pabellón 1 solicitó una audiencia con el director de la cárcel, mostrando una transferencia de dinero que su hijo había realizado al ex jefe del penal, lo que dio origen a un sumario administrativo con intervención de Asuntos Internos.

Esta transferencia, de 300 mil pesos, fue realizada a través de Mercado Pago el pasado 7 de junio por Juan Cruz Echeverría, hijo del preso Roberto Carlos Echeverría, miembro de "La Comitiva", hacia el entonces jefe del penal Lucas Sergio González.

Respecto a las denuncias por presunta venta de drogas y otras irregularidades que implican a reclusos y autoridades penitenciarias, el SPB señaló: "En agosto hubo denuncias anónimas de internos al Tribunal 2 de Florencio Varela que indicaban la presunta venta de drogas dentro de la cárcel y se ordenó que se realicen las investigaciones respecto de los hechos denunciados".

"Fue así que se realizaron allanamientos por parte de la UFI 9, los que se efectivizaron el 25 de agosto, con resultado negativo en cuanto al hallazgo de estupefacientes o sustancias prohibidas", indicó el SPB.

Además, el SPB mencionó un incidente ocurrido en agosto, cuando se registró un incendio en la celda de uno de los internos denunciados. Aunque otro detenido explicó que había olvidado una pava en el fuego, el director de la cárcel entrevistó a los internos del Pabellón 1 y se estableció un cambio en las normas de convivencia para prevenir más incidentes, por lo que no se designó ningún referente de la población carcelaria.

El hecho en cuestión tuvo lugar en el pabellón, y la víctima, identificada como García y apodada "Panchi", habría sido atacada por un grupo conocido como "La Comitiva" por querer hablar sobre supuestos actos de corrupción carcelaria.

Se registró una acalorada discusión entre integrantes de "La Comitiva" y García, quienes lo habrían amenazado para que no hiciera declaraciones sobre los presuntos arreglos ilegales en el penal, advirtiéndole que "la iba a pasar mal" si continuaba.

Al cabo de tres horas, la celda 20 del Pabellón 1 se incendió por completo. Otros presos afirmaron haber escuchado que García quería "soplar la bolsa", es decir, denunciar maniobras de narcotráfico y extorsión que involucraban a internos y funcionarios del penal.

Tras el incendio, que dejó la celda clausurada, surgen dudas sobre si el siniestro fue accidental. Sin embargo, el SPB aseguró que las denuncias anónimas presentadas en la Justicia "se enmarcan en una interna entre las personas privadas de la libertad".

Finalmente, el Servicio Penitenciario Bonaerense afirmó que "colabora con la Justicia en cuanto a lo que necesite".