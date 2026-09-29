Un perro atacó y mató a dos gansos del laguito del Parque Independencia
El episodio ocurrió en inmediaciones de Oroño al 1800. La persona que tenía la mascota se retiró antes de la llegada policial y no pudo ser identificada.
29/09/2026 | 07:55Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Gansos en el laguito del Parque Independencia.
Un perro atacó a varias aves acuáticas en el Parque Independencia de Rosario y dos gansos juveniles murieron como consecuencia de las lesiones. El hecho ocurrió este lunes por la tarde, en inmediaciones de Oroño al 1800, y fue reportado al 911 por una persona que advirtió el episodio.
Al arribar al lugar, efectivos de la Motorizada y de la Policía Ecológica constataron que había tres ejemplares afectados. Dos estaban muertos y presentaban lesiones traumáticas en la zona dorsal, mientras que un tercero fue encontrado con vida, aunque también tenía heridas compatibles con el ataque.
La persona que tenía al perro se retiró antes de la llegada de los agentes y no pudo ser identificada. Los ejemplares muertos fueron trasladados al IMUSA para su disposición final, mientras que el ganso sobreviviente fue llevado a la ONG Pájaros Caídos, donde quedó bajo resguardo judicial.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el Parque Independencia de Rosario? Un perro atacó a varias aves acuáticas, resultando en la muerte de dos gansos juveniles.
¿Quién reportó el ataque? Una persona que advirtió el episodio llamó al 911.
¿Cuándo sucedió el ataque? El ataque ocurrió el lunes por la tarde.
¿Dónde se produjo el incidente? En el Parque Independencia, en inmediaciones de Oroño al 1800, Rosario.
¿Qué pasó con los gansos afectados? Dos gansos murieron y un tercero fue rescatado y llevado a la ONG Pájaros Caídos.