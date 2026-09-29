Un perro atacó y mató a dos gansos del laguito del Parque Independencia

Un perro atacó a varias aves acuáticas en el Parque Independencia de Rosario y dos gansos juveniles murieron como consecuencia de las lesiones. El hecho ocurrió este lunes por la tarde, en inmediaciones de Oroño al 1800, y fue reportado al 911 por una persona que advirtió el episodio.

Al arribar al lugar, efectivos de la Motorizada y de la Policía Ecológica constataron que había tres ejemplares afectados. Dos estaban muertos y presentaban lesiones traumáticas en la zona dorsal, mientras que un tercero fue encontrado con vida, aunque también tenía heridas compatibles con el ataque.

La persona que tenía al perro se retiró antes de la llegada de los agentes y no pudo ser identificada. Los ejemplares muertos fueron trasladados al IMUSA para su disposición final, mientras que el ganso sobreviviente fue llevado a la ONG Pájaros Caídos, donde quedó bajo resguardo judicial.