Demolieron uno de los bares de La Florida y confirmaron que las obras terminan en diciembre

La Municipalidad de Rosario comenzó este martes la demolición del antiguo bar Paradiso, ubicado en la zona de La Florida, como parte del Plan Integral Costanera Norte. La intervención permitirá liberar más de 3.450 metros cuadrados de playa pública y avanzar con la renovación de los espacios frente al río Paraná.

El subsecretario de Obras Públicas, Juan Manuel Ferrer, explicó que los trabajos forman parte de un proyecto más amplio que incluye el Conducto Piaggio, una obra pluvial que permitirá mejorar el escurrimiento de más de 100 hectáreas de la zona norte de la ciudad. También avanzan las obras de nuevas veredas desde Pusio hacia el norte.

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?? DEMOLIERON EL BAR PARADISO Y LAS OBRAS EN LA FLORIDA TERMINARÁN EN DICIEMBRE



La Municipalidad de Rosario comenzó este martes la demolición del antiguo bar Paradiso, en la zona de La Florida, como parte del Plan Integral Costanera Norte.



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"Se desarman, se demuelen como lo están viendo en este momento y se ganan de espacio abierto, de playa, para todas las actividades que cualquier vecino o vecina pueden disfrutar porque eso es de acceso libre y público para toda la ciudad", explicó Ferrer sobre el sector donde estaba ubicado Paradiso.

Según detalló el funcionario, la finalización de los trabajos está prevista para diciembre, siempre que las condiciones climáticas acompañen. Mientras continúen las intervenciones, algunos sectores permanecerán vallados y con restricciones de circulación. "A medida que vayamos avanzando con cada uno de estos frentes de obra, por supuesto se van a ir habilitando sectores de manera progresiva", señaló Ferrer.

Informe de Fernando Carrafiello.