Intento de robo a custodio de Alejandra Monteoliva en La Matanza deja heridos

Buenos Aires, 29 de septiembre (NA) – Dos delincuentes intentaron asaltar a un custodio de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en el partido bonaerense de La Matanza. Durante el forcejeo, el efectivo recibió un disparo en el brazo, mientras que los dos ladrones también resultaron heridos.

El incidente tuvo lugar el pasado martes en el cruce de las calles Gallardo y Dragones, en González Catán. En ese momento, David Alberto Farias, Suboficial Mayor de la Policía Federal y actual custodio de la ministra, se disponía a ingresar a su hogar a bordo de un auto Toyota Etios rojo cuando fue interceptado por dos motochorros.

Uno de los delincuentes sacó un arma y disparó sin previo aviso, impactando contra el cristal de la puerta delantera izquierda del vehículo en un intento de robo. En respuesta, el efectivo repelió la agresión, hiriendo a ambos delincuentes, uno de los cuales cayó a escasos metros, mientras que el otro logró escapar, según confirmaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas.

El ladrón que cayó herido fue identificado como Ariel Ignacio Arébalos, de 28 años, quien sufrió una herida en la zona lumbar. El segundo delincuente, Sergio Fernando Arce Bustamante, de 24 años, fue trasladado minutos después por familiares al Hospital Simplemente Evita, donde ingresó con cinco impactos de arma de fuego.

El custodio también fue llevado al mismo hospital, donde recibió atención por una herida de bala en el brazo izquierdo.

La causa está bajo la supervisión del Fiscal Adrián Arribas, quien ha dispuesto la detención de ambos acusados por los delitos de tentativa de robo agravado, tentativa de homicidio agravado y portación ilegal de arma de guerra.

Las autoridades secuestraron los armamentos involucrados, así como la moto utilizada por los delincuentes y el vehículo de los familiares que trasladaron a uno de ellos. También se incautó el arma que se encontraba dentro de ese rodado.

En lo que respecta al Suboficial Mayor, se le tomó declaración y se realizaron pericias sobre su vehículo. No se adoptaron medidas de temperamento alguno.