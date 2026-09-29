Controversia en La Colina: chorizos servidos desde baldes de glifosato en fiesta local

Buenos Aires, 29 de septiembre (NA) -- La primera "Fiesta del Chorizo a la Pomarola" en la localidad bonaerense de La Colina, partido de General La Madrid, fue empañada por la difusión de videos que mostraban la utilización de baldes que anteriormente contenían glifosato para el almacenamiento de chorizos.

El evento, realizado el pasado 26 de septiembre, celebró el 115° aniversario de La Colina, donde se elaboraron alrededor de 1.000 chorizos. Sin embargo, la situación se tornó preocupante cuando los asistentes comenzaron a fotografiar y compartir imágenes de recipientes azules, típicos de agroquímicos, ubicados en la zona de cocina.

La alarma se encendió rápidamente, dado que la utilización de envases de fitosanitarios para el manejo de alimentos está prohibida. Esto se debe a que el plástico puede retener residuos tóxicos, incluso después de ser lavado.

Desde el Municipio de General La Madrid emitieron un comunicado en el que aclararon que estos recipientes habían sido "comercializados hace por lo menos 20 años" y que su uso fue inadecuado. Además, informaron que se había detectado esta situación tras la culminación de los festejos.

En el texto oficial, se expresó: "Se constató que recipientes que pertenecieron a un producto fitosanitario comercializado hace al menos 20 años fueron utilizados de manera inadecuada para el traslado de alimentos".

El comunicado continuó: "Como gestión de gobierno, asumimos la responsabilidad absoluta que nos compete en la supervisión y control de la organización de este acontecimiento. Frente a este hecho, nos encontramos realizando las averiguaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y brindar información certera a la comunidad".

El municipio también lamentó la situación y ofreció disculpas a los vecinos, reafirmando su compromiso de mejorar los controles en la manipulación de alimentos en futuros eventos. "Lamentamos profundamente lo ocurrido, pedimos sinceras disculpas a los vecinos y reafirmamos nuestro compromiso de extremar los controles en la manipulación de alimentos en futuros eventos, adoptando las medidas pertinentes para evitar que un hecho de estas características vuelva a repetirse", concluyó el comunicado.