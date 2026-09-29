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La mayoría de los varones quiere ser papá, pero la crianza sigue recayendo sobre las mujeres

Así lo señaló en diálogo con Cadena 3, Anabel Fernández Prieto, oficial de Programas del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

29/09/2026 | 16:52Redacción Cadena 3

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Las tareas de crianza caen sobre las mujeres.

FOTO: Las tareas de crianza caen sobre las mujeres.

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    Audio. La mayoría de los varones quiere ser padre, pero recae la crianza en las mujeres, revela estudio

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Un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas revela que la mayoría de los varones desea ser padre, aunque las tareas de crianza aún recaen en gran medida sobre las mujeres. Anabel Fernández Prieto, oficial de programas de la organización, destacó que un 57% de las personas entre 18 y 45 años tiene menos hijos de los que desean.

Fernández Prieto explicó que la encuesta de intenciones reproductivas busca identificar los deseos reproductivos de las personas mayores de 18 años. Este estudio muestra que, a pesar de la baja en la fecundidad, muchos varones valoran la paternidad como parte de una vida plena.

“Generalmente, se pone el foco en las mujeres, pero es importante conocer las opiniones de los varones sobre la procreación”, señaló Fernández Prieto a Cadena 3. Sin embargo, comentó que muchas mujeres expresan que no encuentran compañeros dispuestos a asumir la responsabilidad de una familia.

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La funcionaria también mencionó que factores como la economía y la incertidumbre laboral complican la decisión de formar una familia. El estudio revela, además, que en el grupo de mujeres jóvenes de 18 a 24 años, un 20% afirma que los hijos no son parte de su proyecto de vida. Por el contrario, los varones tienden a manifestar incertidumbres sobre su rol como padres.

Respecto a la corresponsabilidad en la crianza, Fernández Prieto indicó que, si bien los varones creen que participan equitativamente, las mujeres dedican casi el triple del tiempo a las tareas de cuidado. “Es importante trabajar la corresponsabilidad y entender cómo se perciben estas tareas”, concluyó.

Entrevista de Viva la Radio.

Lectura rápida

¿Qué revela el informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas? La mayoría de los varones desea ser padre, pero las tareas de crianza recaen en las mujeres.

¿Quién es Anabel Fernández Prieto? Es la oficial de programas del Fondo de Población de las Naciones Unidas que presentó el informe.

¿Cuándo se realizó la encuesta de intenciones reproductivas? La encuesta se centra en personas mayores de 18 años, sin una fecha específica mencionada en el texto.

¿Dónde se mencionan las opiniones de los varones sobre la procreación? Fernández Prieto destaca la importancia de conocer estas opiniones en su declaración a Cadena 3.

¿Por qué las mujeres jóvenes de 18 a 24 años no quieren hijos? Un 20% de este grupo afirma que los hijos no son parte de su proyecto de vida.

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