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Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este martes 29 de septiembre

Este martes 29 de septiembre, Rosario presenta un clima agradable con temperaturas que oscilan entre 14° y 23°. Se espera cielo parcialmente nublado y vientos suaves del oeste.

29/09/2026 | 12:11Redacción Cadena 3

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Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 29 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario es de scattered clouds, con una temperatura actual de 21°. La sensación térmica se mantiene en 21°, con una humedad del 60%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 6 m/s desde el suroeste y la presión atmosférica es de 1013 hPa.

El clima hoy martes 29 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 14° y una máxima de 23°. Las condiciones meteorológicas indican un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas. La humedad se mantendrá en niveles moderados, y los vientos serán suaves, lo que contribuirá a un ambiente agradable durante la jornada.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el pronóstico para Rosario indica lo siguiente: el miércoles 30 de septiembre se espera una mínima de 11° y una máxima de 25°, con cielo parcialmente nublado. El jueves 1 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 21°, con probabilidad de lluvias moderadas. Para el viernes 2 de octubre, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 23°, con cielo parcialmente nublado. El sábado 3 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima de 22°, con lluvias moderadas. Finalmente, el domingo 4 de octubre, se espera una mínima de 10° y una máxima de 25°, con cielo mayormente despejado.

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