FOTO: Un tercio de los alimentos producidos en Argentina se pierden o desperdician cada año

Buenos Aires, 29 de septiembre (NA) -- El Día Internacional de la Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos se conmemora el 29 de septiembre, gracias a un decreto oficial de la ONU. Su principal objetivo es prevenir el desperdicio de alimentos, un bien escaso, especialmente en países donde la pobreza aumenta día a día.

En Argentina, se estima que hasta un tercio de los alimentos producidos se pierde o desperdicia en diversas etapas de la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

"En nuestro país, cada persona tira en promedio 38 kilos de comida apta para el consumo durante todo el año", indicó el licenciado en Nutrición, Franco Monnerais (M.P. 4.940), del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires. Agregó que "los grupos de mayor descarte doméstico corresponden a productos de alto valor nutricional, como frutas, verduras frescas, lácteos y panificados".

Este problema no es exclusivo de Argentina, sino que se presenta a nivel global. Alrededor de 1.300 millones de toneladas de comida en buen estado se desperdician cada año en el mundo. Según la FAO, aproximadamente el 14% de los alimentos producidos se pierde entre la cosecha y la distribución, mientras que un 17% adicional se desperdicia en la venta al por menor y en los hogares.

Las causas de la pérdida de alimentos incluyen fallas técnicas, problemas logísticos, infraestructura inadecuada y condiciones climáticas adversas, que afectan la cantidad y calidad de los alimentos antes de llegar al consumidor. Por otro lado, el desperdicio se refiere a alimentos aptos y seguros que se descartan por decisiones o motivos evitables, como compras excesivas, mala planificación, conservación inadecuada o criterios estéticos.

La pérdida y el desperdicio de alimentos constituyen un desafío crítico para la sostenibilidad y la soberanía alimentaria a nivel global. Por ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 29 de septiembre como el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, buscando sensibilizar sobre la importancia de este problema y sus posibles soluciones.

Desde el Colegio de Nutricionistas bonaerense, se promueven recomendaciones para evitar el desperdicio de alimentos en los hogares:

- Verificar los alimentos disponibles antes de comprar, armar una lista y adquirir productos con una intención concreta de consumo.

- Aplicar el criterio First In, First Out, consumiendo primero lo que se compró antes.

- Utilizar correctamente la heladera, organizando los alimentos según sus requerimientos de temperatura.

- Rotular las preparaciones en el freezer y descongelar siempre en la heladera.

- Reutilizar sobras en recetas como salteados, tortillas o sopas y refrigerarlas correctamente.

Reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos es fundamental en un mundo donde el hambre sigue aumentando y se pierden toneladas de alimentos comestibles diariamente. Esta tarea es una responsabilidad compartida que requiere la colaboración de todos los actores de la cadena alimentaria, para garantizar la seguridad alimentaria y proteger el planeta para las futuras generaciones.