VGG: dictaron preventiva para los acusados de internar a una mujer para quedarse con sus bienes

La Justicia dictó cuatro meses de prisión preventiva efectiva para un hombre de 53 años y una mujer de 48, acusados de haber defraudado a una mujer de 83 años en Villa Gobernador Gálvez. La decisión fue tomada por el juez de Primera Instancia Federico Rebola luego de una audiencia imputativa que comenzó el lunes y continuó este martes en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

La fiscal Cecilia Brindisi les atribuyó los delitos de estafa, suscripción engañosa de documentos y defraudación por administración fraudulenta, en varios hechos y en concurso real, en calidad de coautores. La investigación busca determinar cómo los acusados habrían aprovechado una relación de confianza con la mujer para tomar el control de distintos aspectos de su vida cotidiana y de su patrimonio.

FOTO: Walter Ramírez es padre de Nicolás Ramírez, presidente del Concejo Municipal de VGG.

De acuerdo con la acusación, desde 2023 los imputados habrían intervenido en decisiones vinculadas con la vivienda, el cuidado de la víctima y el manejo de sus tarjetas bancarias. También se les atribuye haber hecho que la mujer firmara, en abril de 2024, un Poder General de Amplia Administración y Disposición de Bienes, bajo el argumento de que se trataba de documentación necesaria para su cuidado e internación en un establecimiento para adultos mayores.

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La Fiscalía sostuvo que, a partir de ese poder, se habrían realizado distintas operaciones sobre el patrimonio de la mujer sin autorización expresa ni rendición de cuentas. Entre ellas, mencionó el cobro de haberes previsionales, el uso de tarjetas de crédito y débito y la contratación de préstamos a su nombre por un total de $5.410.000. También se investigan transferencias de dinero a terceras personas y movimientos vinculados con cuentas bancarias de la víctima.

FOTO: Walter Ramírez es padre de Nicolás Ramírez, presidente del Concejo Municipal de VGG.

Otro de los hechos atribuidos está relacionado con un Renault Sandero y con una vivienda que la mujer tenía alquilada en Villa Gobernador Gálvez. Según la acusación, el contrato de alquiler fue rescindido en abril de 2024 y posteriormente ingresó un familiar de uno de los imputados, mientras la víctima era trasladada a distintas residencias para adultos mayores. También se investiga el destino de sus pertenencias personales, que, según la Fiscalía, fueron retiradas del departamento y no restituidas.

La causa había tomado estado público la semana pasada, cuando la Policía de Investigaciones allanó una vivienda de Avellaneda al 2200 y detuvo a los dos sospechosos. En ese procedimiento fueron secuestrados dos teléfonos celulares y el Renault Sandero. Walter Ramírez es padre de Nicolás Ramírez, presidente del Concejo Municipal de Villa Gobernador Gálvez; el concejal no está imputado en esta causa.