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Brasil mostró su poder ofensivo y venció 4-2 a Australia en un amistoso internacional

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti logró una contundente victoria tras haber empatado 2-2 en su anterior encuentro contra Australia. Los goles fueron de Vanderson, Raphinha, Bruno Guimaraes y Vinícius Jr.

29/09/2026 | 11:15Redacción Cadena 3

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Brasil goleó a Australia en Brisbane.

FOTO: Brasil goleó a Australia en Brisbane.

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Buenos Aires, 29 septiembre (NA) -- Brasil demostró su fortaleza ofensiva al golear 4-2 a Australia en un amistoso internacional disputado en Brisbane. Los goles del equipo brasileño fueron anotados por Vanderson, Raphinha, Bruno Guimaraes y Vinícius Jr, mientras que los australianos marcaron a través de Alessandro Circati y Connor Metcalfe.

El encuentro comenzó de manera ideal para Brasil, que a los tres minutos se puso en ventaja gracias a una excelente volea de Vanderson. Sin embargo, Australia no se quedó atrás y logró revertir la situación. A los 28 minutos, Circati empató el partido tras un córner, aprovechando un rebote favorable, y poco después, Metcalfe anotó el 2-1 con un potente remate desde fuera del área.

Pese a la desventaja, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti reaccionó y logró igualar el marcador antes del descanso, cuando Raphinha convirtió un penal a los 45 minutos, tras una destacada actuación en el inicio de la temporada.

En la segunda mitad, Brasil mostró una mejoría significativa y dominó el encuentro en el Suncorp Stadium. A los 24 minutos, Bruno Guimaraes definió con precisión dentro del área tras una jugada colectiva bien elaborada. Finalmente, Vinícius selló el resultado con otro penal a diez minutos del final, estableciendo el 4-2 definitivo.

Con este triunfo, Brasil dejó atrás el empate 1-1 que había obtenido de manera agónica frente al mismo rival en su anterior encuentro. Además, el equipo se alista para su próximo desafío: el 3 de octubre, cuando se medirá ante India en el Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium en Calcuta.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué resultado obtuvo Brasil en el amistoso?
Brasil ganó 4-2 a Australia en un amistoso internacional.

¿Quiénes anotaron los goles de Brasil?
Los goles fueron de Vanderson, Raphinha, Bruno Guimaraes y Vinícius Jr.

¿Cómo comenzó el partido?
Brasil se adelantó en el marcador a los tres minutos con un gol de Vanderson.

¿Qué ocurrió antes del descanso?
Australia logró empatar y luego ponerse en ventaja 2-1, pero Brasil empató con un penal de Raphinha.

¿Cuándo es el próximo partido de Brasil?
El próximo amistoso será el 3 de octubre contra India en Calcuta.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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