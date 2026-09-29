Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este martes 29 de septiembre

Este martes 29 de septiembre, la situación meteorológica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se caracteriza por un cielo cubierto, con nubes densas que dominan el panorama. La temperatura actual se sitúa en 16°, con una sensación térmica similar. La humedad alcanza el 89%, lo que contribuye a una atmósfera bastante pesada. El viento sopla a 5 m/s desde el sur, lo que puede generar una ligera sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a las temperaturas para el día de hoy, se espera una mínima de 14° y una máxima de 18°. Las condiciones de visibilidad son óptimas, alcanzando los 10000 metros, lo que permitirá una buena visibilidad a pesar de las nubes. La presión atmosférica se mantiene en 1008 hPa, lo que indica estabilidad en el clima.

Para el pronóstico extendido, el miércoles 30 de septiembre se anticipa un cielo despejado, con temperaturas que oscilarán entre 10° y 18°. Sin embargo, el jueves 1 de octubre se prevén lluvias ligeras, con mínimas de 11° y máximas de 17°. El viernes 2 de octubre, las condiciones mejorarán nuevamente, con un cielo despejado y temperaturas que llegarán hasta 21°.

Es importante estar atentos a los cambios en el clima, ya que la variabilidad de las condiciones puede afectar las actividades al aire libre. Se recomienda llevar abrigo y estar preparados para posibles lluvias en los próximos días.