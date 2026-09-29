Fundador de Uhura Bionics crea 'gafas para la voz' tras perderla por cáncer

Konrad Zielinski perdió su voz a causa del cáncer mientras estudiaba en la Universidad de Varsovia. Las personas con su condición han dependido tradicionalmente de dispositivos de voz robóticos o de prótesis quirúrgicas, que requieren mantenimiento continuo para evitar complicaciones, explicó Zielinski a TechCrunch.

Después de completar un doctorado enfocado en sistemas biónicos para laringectomeos, aquellos que han tenido que someterse a una laringectomía, Zielinski se propuso crear un dispositivo no invasivo, que no requiera cirugía, que permita a personas como él hablar con emociones, reír, gritar e incluso cantar.

En 2023, Zielinski lanzó Uhura Bionics, una startup seleccionada como parte de Startup Battlefield 200 de TechCrunch Disrupt 2026, un grupo de empresas emergentes elegidas para mostrar sus productos en la conferencia el próximo mes. La compañía ofrece dos dispositivos portátiles: un modelo básico y una versión de alta gama llamada Whitney, en honor a la cantante Whitney Houston.

Zielinski espera que los laringectomeos utilicen Whitney de la misma manera que las personas con problemas de visión utilizan las gafas.

"Estoy satisfecho con lo que he construido porque se agregó la capa emocional", afirmó en una voz que, efectivamente, transmite mucha entonación, aunque con un leve tono electrónico.

El siguiente paso en el desarrollo de Uhura es añadir opciones de voz más agudas para mujeres, así como características de personalización para que los usuarios no suenen todos iguales.

Por ahora, Uhura vende sus productos como dispositivos de bienestar, lo que significa que los usuarios deben pagar de su bolsillo: $500 por la opción básica y $1,500 por Whitney. Sin embargo, la startup está en proceso de obtener la clasificación como dispositivos médicos de Clase I, la categoría de menor riesgo, en Europa y, más adelante, en Estados Unidos. Esa clasificación permitiría el reembolso parcial a través de seguros de salud.

Zielinski estima que el tamaño del mercado para dispositivos que atienden a laringectomeos es de aproximadamente $2 mil millones, pero considera que podría ser mayor si Uhura se expande para atender a personas con otros trastornos del habla.

Uhura no está sola en ofrecer soluciones modernas para quienes han perdido la voz. Competidores incluyen a Atos Medical, una empresa de dispositivos médicos con productos en este ámbito, y startups como Laronix.

Aún así, Zielinski está seguro de que Whitney resonará con otros laringectomeos. Demostrará sus capacidades no solo en TechCrunch Disrupt, sino también en SF Tech Week en octubre, donde cantará en el escenario con la ayuda de Whitney.