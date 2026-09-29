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Más del 50% de las transacciones en Instinct son viajes, afirma su fundador

El fundador de Instinct, Noah Shinn, anunció que la plataforma está creciendo un 10% diario, con un volumen de transacciones que se incrementa al mismo ritmo. Más del 50% de las transacciones son para viajes.

29/09/2026 | 14:03Redacción Cadena 3

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Instinct y su crecimiento en transacciones de viajes

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El fundador de Instinct, Noah Shinn, reveló que más del 50% de las transacciones en su plataforma están relacionadas con el sector de los viajes. Durante una reciente entrevista con el inversor Patrick O'Shaughnessy, Shinn destacó que la plataforma está experimentando un crecimiento del 10% diario, con un volumen de transacciones que se incrementa de manera similar.

"Las personas que no utilizan Instinct suelen recurrir a agencias de viajes o sitios web para reservar hoteles o vuelos. La ventaja de nuestra interfaz es que unifica diferentes cadenas hoteleras, aerolíneas y servicios, presentándolos de forma atractiva para los usuarios, quienes pueden finalizar sus reservas de inmediato", explicó Shinn.

El fundador también mencionó que muchos usuarios buscan una experiencia más eficiente, como la posibilidad de decir: "Necesito estar en Nueva York esta noche; es urgente".

Además, Shinn comentó que la plataforma se encuentra cerca de alcanzar los mil millones de dólares en transacciones anuales, aunque no especificó cómo se calculaba esta cifra.

El empresario fue criticado por algunos de sus comentarios en el programa, en los que afirmó que muchos restaurantes operan con un sistema de reservas por orden de llegada, que no tiene en cuenta ocasiones especiales. Indicó que un agente puede verificar la disponibilidad en sitios de restaurantes cada cinco segundos y notificar al usuario sobre los espacios libres.

"Si consideramos las reservas de restaurantes desde la perspectiva del usuario, ellos buscan reservar para eventos significativos en sus vidas. Por otro lado, los restaurantes desean atender a personas interesantes y ocasiones especiales, en lugar de a clientes habituales que solo ocupan una mesa sin un evento relevante", afirmó Shinn.

En cuanto a la financiación, Instinct recientemente recaudó 1.000 millones de dólares en una ronda de financiación Serie C a una valoración de 10.000 millones de dólares por parte de Sequoia Capital, Benchmark Capital y Coatue. La startup de 14 miembros compite en el espacio de agentes personales con Muse de Meta y Wajo, respaldada por Khosla.

Lectura rápida

¿Qué porcentaje de transacciones en Instinct son viajes?
Más del 50% de las transacciones en la plataforma son para viajes.

¿Qué crecimiento está experimentando Instinct?
La plataforma está creciendo un 10% diario en volumen de transacciones.

¿Quién es el fundador de Instinct?
El fundador de Instinct es Noah Shinn.

¿Qué menciona Shinn sobre la experiencia de usuario?
Los usuarios pueden solicitar reservas urgentes, como en el caso de necesitar estar en Nueva York esa noche.

¿Cuánto ha recaudado Instinct en su última ronda de financiación?
Instinct ha recaudado 1.000 millones de dólares en una ronda de financiación Serie C.

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