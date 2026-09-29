Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este martes 29 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas vigentes para la provincia de Salta.

Ahora

En este momento, Salta experimenta lluvias moderadas, con una temperatura actual de 18°. La sensación térmica es de 19°. La humedad alcanza el 90%, lo que genera un ambiente bastante húmedo. La visibilidad es de 1361 metros y el viento sopla a 8 m/s desde el este, mientras que la presión atmosférica se sitúa en 1014 hPa.

El clima hoy martes 29 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 14° y una máxima de 21°. Las condiciones de lluvia continuarán durante gran parte del día, con cielos nublados. La humedad alta y el viento moderado podrían hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo habitual. La visibilidad se mantendrá reducida debido a las precipitaciones.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en la temperatura y las condiciones climáticas. Para el miércoles 30 de septiembre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 19°, con cielos nublados. El jueves 1 de octubre, la temperatura mínima será de 12° y la máxima de 22°, con posibilidad de lluvias ligeras. El viernes 2 de octubre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 19°, con lluvias ligeras. El sábado 3 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 31°, también con lluvias ligeras. Finalmente, el domingo 4 de octubre, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 19°, con lluvias ligeras.