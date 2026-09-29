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Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este martes 29 de septiembre

Este martes 29 de septiembre, Salta presenta lluvias moderadas y temperaturas que oscilan entre 13° y 21°. La humedad es alta y se espera un día nublado, con vientos moderados del este.

29/09/2026 | 12:32Redacción Cadena 3

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No se registran alertas meteorológicas vigentes para la provincia de Salta.

Ahora

En este momento, Salta experimenta lluvias moderadas, con una temperatura actual de 18°. La sensación térmica es de 19°. La humedad alcanza el 90%, lo que genera un ambiente bastante húmedo. La visibilidad es de 1361 metros y el viento sopla a 8 m/s desde el este, mientras que la presión atmosférica se sitúa en 1014 hPa.

El clima hoy martes 29 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 14° y una máxima de 21°. Las condiciones de lluvia continuarán durante gran parte del día, con cielos nublados. La humedad alta y el viento moderado podrían hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo habitual. La visibilidad se mantendrá reducida debido a las precipitaciones.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en la temperatura y las condiciones climáticas. Para el miércoles 30 de septiembre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 19°, con cielos nublados. El jueves 1 de octubre, la temperatura mínima será de 12° y la máxima de 22°, con posibilidad de lluvias ligeras. El viernes 2 de octubre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 19°, con lluvias ligeras. El sábado 3 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 31°, también con lluvias ligeras. Finalmente, el domingo 4 de octubre, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 19°, con lluvias ligeras.

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