Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este martes 29 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en este momento.

Ahora

En la actualidad, el estado del cielo en Mendoza es de nubes cubiertas, con una temperatura de 13°. La sensación térmica es de 13°, lo que indica un clima fresco. La humedad se encuentra en un 56%, lo que contribuye a una sensación de frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el sur, y la presión atmosférica es de 1020 hPa.

El clima hoy martes 29 de septiembre

Para este martes 29 de septiembre, se prevé una temperatura mínima de 11° y una máxima de 18°. El cielo permanecerá nublado durante gran parte del día, con vientos suaves que no superarán los 5 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta un poco más baja. No se esperan lluvias, por lo que será un día ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el pronóstico para Mendoza indica un leve ascenso en las temperaturas. El miércoles 30 de septiembre, se espera una mínima de 11° y una máxima de 21°, con cielo despejado. El jueves 1 de octubre, la mínima será de 11° y la máxima de 20°, con algunas nubes dispersas. Para el viernes 2 de octubre, se anticipa un aumento significativo en la temperatura, con mínimas de 14° y máximas de 28°, aunque el cielo estará nublado. El sábado 3 de octubre, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 21°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el domingo 4 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 21°, con cielo cubierto.