Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este martes 29 de septiembre

FOTO: Estado del tiempo en Santa Fe para el 29 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Santa Fe en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra cubierto por nubes y la temperatura actual es de 18°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 18°. La humedad es del 82%, lo que genera una sensación de ambiente húmedo. La visibilidad es óptima, con 10000 metros, y el viento sopla a 8 m/s desde el oeste (210°). La presión atmosférica se sitúa en 1011 hPa.

El clima hoy martes 29 de septiembre

Para el día de hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 23°. Las condiciones de viento se mantendrán en torno a los 8 m/s, con una humedad elevada que podría influir en la sensación térmica. No se prevén lluvias, pero el cielo permanecerá mayormente nublado durante la jornada.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el miércoles 30 de septiembre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 23°, con cielo nublado. El jueves 1 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 22°, con algunas nubes dispersas. El viernes 2 de octubre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 23°, con cielo mayormente nublado. Para el sábado 3 de octubre, se prevé una mínima de 15° y una máxima de 19°, con probabilidad de lluvias moderadas. Finalmente, el domingo 4 de octubre, la mínima será de 11° y la máxima de 23°, con cielo parcialmente nublado.