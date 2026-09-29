La Selección argentina se mide ante Bolivia en un partido clave de la fecha FIFA

Buenos Aires, 29 de septiembre (NA) -- La Selección argentina se medirá este miércoles ante Bolivia, en lo que será el primer encuentro de una fecha FIFA que promete ser memorable.

El partido está programado para las 21 y tendrá lugar en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, bajo la dirección del árbitro colombiano Jhon Ospina. Los aficionados podrán seguir el juego a través de TyC Sports y Telefe.

Este encuentro será el primer partido de la Selección argentina tras la dolorosa derrota en la final del Mundial 2026 frente a España, que se decidió en el tiempo suplementario.

Según informaciones de la Agencia Noticias Argentinas, el técnico Lionel Scaloni solo tiene una duda en su alineación inicial, que se centra en la elección entre Valentín Barco o Franco Mastantuono como mediocampista ofensivo.

Además, se destaca la inclusión de Agustín Giay y Facundo Medina en los laterales defensivos, siendo Medina la opción para reemplazar a Nicolás Tagliafico, quien ha estado entrenando de manera diferenciada.

En la mitad de la cancha, Exequiel Palacios tomará el lugar de Enzo Fernández, mientras que Nicolás Paz también está previsto para iniciar, buscando conectar con los delanteros Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Esta fecha FIFA será significativa para la Selección argentina, ya que marcará el retiro de Lionel Messi, quien jugará su último partido con la "Albiceleste" el próximo martes 6 de octubre ante Benín en el Estadio Monumental.

Por su parte, Bolivia llega a este encuentro en un momento complicado, tras haber perdido contra Irak en el Repechaje para el Mundial 2026, y a partir de allí ha sufrido varias derrotas: 4-0 ante Escocia y Argelia, y 2-0 frente a Paraguay.

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Valentín Barco o Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Bolivia: El director técnico aún no ha definido detalles sobre el 11 titular. DT: Oscar Villegas.

Agencia NA