Se incendió un auto en Circunvalación y Oroño: el fuego destruyó todo el vehículo
Bomberos trabajaron durante la madrugada sobre un Citroën C3 que estaba junto al guardarraíl. No hubo personas heridas ni riesgo para viviendas u otros rodados.
29/09/2026 | 08:44Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El fuego consumió todo el auto.
Un automóvil Citroën C3 se incendió este martes por la mañana sobre la avenida Circunvalación, a la altura del acceso a bulevar Oroño, en Rosario. El hecho ocurrió alrededor de las 5.51 y no se registraron personas heridas ni riesgo de propagación hacia otros vehículos o viviendas.
FOTO: El fuego consumió todo el auto.
Al arribar, personal de Bomberos constató que el vehículo, modelo 2009 y propulsado a nafta y GNC, estaba completamente envuelto en llamas y ubicado sobre la calzada, junto al guardarraíl.
Los efectivos realizaron tareas de extinción y posterior enfriamiento mediante una línea devanadera. El fuego afectó la totalidad del rodado. En el lugar también trabajó personal del CRE y se encontraba el propietario del vehículo, quien aportó sus datos a los agentes.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un automóvil Citroën C3 se incendió en Rosario.
¿Quiénes intervinieron? Personal de Bomberos y del CRE.
¿Cuándo sucedió? El incendio ocurrió este martes a las 5.51.
¿Dónde tuvo lugar el incidente? En la avenida Circunvalación, cerca del acceso a bulevar Oroño.
¿Cómo se manejó la situación? Se realizaron tareas de extinción y enfriamiento del vehículo.
¿Por qué es relevante? No hubo heridos ni riesgo de propagación del fuego.