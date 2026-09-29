Se incendió un auto en Circunvalación y Oroño: el fuego destruyó todo el vehículo

FOTO: El fuego consumió todo el auto.

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Un automóvil Citroën C3 se incendió este martes por la mañana sobre la avenida Circunvalación, a la altura del acceso a bulevar Oroño, en Rosario. El hecho ocurrió alrededor de las 5.51 y no se registraron personas heridas ni riesgo de propagación hacia otros vehículos o viviendas.

FOTO: El fuego consumió todo el auto.

Al arribar, personal de Bomberos constató que el vehículo, modelo 2009 y propulsado a nafta y GNC, estaba completamente envuelto en llamas y ubicado sobre la calzada, junto al guardarraíl.

Los efectivos realizaron tareas de extinción y posterior enfriamiento mediante una línea devanadera. El fuego afectó la totalidad del rodado. En el lugar también trabajó personal del CRE y se encontraba el propietario del vehículo, quien aportó sus datos a los agentes.