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Se incendió un auto en Circunvalación y Oroño: el fuego destruyó todo el vehículo

Bomberos trabajaron durante la madrugada sobre un Citroën C3 que estaba junto al guardarraíl. No hubo personas heridas ni riesgo para viviendas u otros rodados.

29/09/2026 | 08:44Redacción Cadena 3 Rosario

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El fuego consumió todo el auto.

FOTO: El fuego consumió todo el auto.

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Un automóvil Citroën C3 se incendió este martes por la mañana sobre la avenida Circunvalación, a la altura del acceso a bulevar Oroño, en Rosario. El hecho ocurrió alrededor de las 5.51 y no se registraron personas heridas ni riesgo de propagación hacia otros vehículos o viviendas.

FOTO: El fuego consumió todo el auto.

Al arribar, personal de Bomberos constató que el vehículo, modelo 2009 y propulsado a nafta y GNC, estaba completamente envuelto en llamas y ubicado sobre la calzada, junto al guardarraíl.

Los efectivos realizaron tareas de extinción y posterior enfriamiento mediante una línea devanadera. El fuego afectó la totalidad del rodado. En el lugar también trabajó personal del CRE y se encontraba el propietario del vehículo, quien aportó sus datos a los agentes.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un automóvil Citroën C3 se incendió en Rosario.

¿Quiénes intervinieron? Personal de Bomberos y del CRE.

¿Cuándo sucedió? El incendio ocurrió este martes a las 5.51.

¿Dónde tuvo lugar el incidente? En la avenida Circunvalación, cerca del acceso a bulevar Oroño.

¿Cómo se manejó la situación? Se realizaron tareas de extinción y enfriamiento del vehículo.

¿Por qué es relevante? No hubo heridos ni riesgo de propagación del fuego.

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