Libertad para Capozucca: "Fue una causa por amenaza en una discusión, es un tema cotidiano"

La Cámara Penal de Rosario revocó la prisión preventiva de Matías Capozucca y dispuso su libertad bajo una serie de medidas cautelares, entre ellas una fianza de 3 millones de pesos y el uso de una tobillera electrónica, además de restricciones de acercamiento respecto de su expareja y denunciante. El abogado defensor, Carlos Varela, sostuvo que la decisión de la Cámara se ajusta a derecho y cuestionó la prisión preventiva que había sido dictada en primera instancia.

“Yo creo que el hecho que se imputó tenía una densidad jurídica muy baja”, afirmó Varela al analizar la causa. Según el abogado, la imputación se refiere a una presunta amenaza y a un hecho de violación de domicilio, y consideró que se trató de “un hecho menor, propio de una reyerta entre parejas”. Para el defensor, la trascendencia pública del expediente estuvo vinculada principalmente a la identidad del acusado.

Varela sostuvo que la causa adquirió una dimensión que, a su entender, no se corresponde con la plataforma fáctica que fue presentada ante la Justicia. “La realidad es que una causa por amenaza dentro de lo que es una discusión, hablando de la hipótesis negativa extrema en perjuicio de Matías, aun cuando hubiese ocurrido lo que dice la denunciante, es un tema que es cotidiano en cualquier vínculo que puede existir”, manifestó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ante la referencia a que la Fiscalía investiga hechos reiterados de violencia de género, el abogado insistió en diferenciar esa descripción de la imputación concreta. “Esa no es la plataforma fáctica. La plataforma fáctica es una presunta amenaza que le hace Matías a su pareja y que, a partir de ahí, la pareja lo pone en conocimiento de la Fiscalía, y un hecho de violación de domicilio”, explicó.

El defensor también cuestionó que se hubiera considerado necesaria la prisión preventiva. “La prisionización de Matías era procedente por cuestiones que no ameritaba, ni los montos de pena en expectativa, ni entender que había peligrosidad procesal”, sostuvo. Según Varela, no existían elementos que indicaran riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación, y destacó el arraigo del acusado en Rosario.

En ese punto, Varela planteó uno de los principales argumentos de su posición: la prisión preventiva debe responder a la existencia de peligros procesales concretos. “Las medidas cautelares de prisión tienen que ver fundamentalmente con lo que es la peligrosidad procesal”, afirmó. Y explicó que, mientras rige la presunción de inocencia, una persona tiene derecho a transitar el proceso en libertad salvo que la Fiscalía demuestre que puede fugarse o entorpecer la investigación.

“El derecho penal actúa sobre el pasado, no actúa sobre cuestiones futuras”, remarcó Varela. El abogado diferenció así la responsabilidad penal por un hecho que eventualmente sea probado de las medidas que pueden adoptarse durante una investigación. “Mientras eso no ocurra, una persona tiene el derecho al tránsito en libertad durante el proceso”, sostuvo.

Consultado sobre quién garantiza la seguridad de la denunciante ante la liberación de Capozucca, Varela destacó que la resolución contempla medidas alternativas a la detención. “Se han establecido medidas preventivas que son alternativas a lo que es la prisionización y que nosotros la vamos a cumplir a rajatabla”, aseguró. Entre ellas mencionó la tobillera electrónica, la fianza y las obligaciones impuestas por la Justicia.

Uno de los mecanismos que explicó el defensor es el funcionamiento de la tobillera electrónica, que busca establecer un perímetro entre el acusado y la denunciante. “La alarma se acciona automáticamente cuando hay un rango, cuando se viola un perímetro de metros en el cual pueden estar en contacto las dos personas”, detalló. Según explicó, el sistema envía una señal a un centro de control sin que la denunciante tenga que activar personalmente un botón.

Varela consideró que este mecanismo puede resultar relevante para la protección de la denunciante. “Para mí me parece un hallazgo esto, porque permite la posibilidad de que la víctima, la denunciante, no tenga la necesidad de tener que accionar la alarma”, señaló. La implementación de la medida todavía se encontraba en trámite y dependía de la verificación de su factibilidad técnica.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Respecto del momento en que se produjo la decisión de la Cámara, el abogado sostuvo que la revisión judicial determinó que no correspondía mantener la prisión preventiva hasta el vencimiento del plazo establecido originalmente. “Significa que estuvo 20 días preso injustamente, esa es la realidad”, afirmó. Y agregó: “Lo que está diciendo la revisión es que la jueza anterior tuvo una interpretación equivocada y debió haber aplicado alternativas a la prisionización”.

De todos modos, Varela descartó atribuir mala fe a la jueza Melania Carrara, quien había dispuesto la prisión preventiva. “Yo no creo en la mala fe de los jueces. Tenemos la suerte en Rosario de tener jueces excelentes en primera y segunda instancia”, expresó. A su entender, se trató de “diferentes interpretaciones” y señaló que los camaristas cuentan con mayor tiempo para analizar la evidencia reunida en el expediente.

El abogado también rechazó la interpretación de que la libertad de Capozucca se explique simplemente por su capacidad económica para afrontar una fianza. “Yo no creo eso”, respondió ante la percepción de que quien tiene dinero puede obtener su libertad. Para Varela, en los procesos penales existe una fuerte asimetría entre el individuo y el Estado: “Contra el Estado, cuando el Estado se dirige contra uno, hay una simetría de poder feroz. El individuo contra el Estado es absolutamente minúsculo”.

Entrevista de Hernán Funes.