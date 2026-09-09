Fiscalía investiga más episodios de violencia de Capozucca: "No son hechos aislados"

Luego de la audiencia en la que se dispuso que Matías Capozucca permanezca 60 días en prisión preventiva, tanto desde la Fiscalía y la querella explicaron a Cadena 3 Rosario que la medida cautelar responde, entre otros factores, al temor que todavía manifiesta la víctima y a la necesidad de profundizar una investigación que podría incorporar nuevos hechos.

La fiscal María Manuela Dalcol confirmó que la imputación quedó circunscripta, por el momento, a dos episodios: amenazas coactivas, por un hecho ocurrido el 4 de septiembre, y violación de domicilio, por otro sucedido el 5 de septiembre.

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?? MATÍAS CAPOZUCCA: 60 DÍAS DE PRISIÓN PREVENTIVA



La fiscal Dalcol confirmó que fue imputado por amenazas coactivas y violación de domicilio.



“Estamos hablando acá de un contexto de violencia de género que viene subsistiendo hace mucho tiempo”, sostuvo la fiscal. pic.twitter.com/aQ6Qcp7niM — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 9, 2026

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“Son hechos muy concomitantes uno del otro”, explicó la fiscal, quien remarcó que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que todavía quedan medidas por realizar.

Pero uno de los aspectos centrales planteados durante la audiencia fue el contexto en el que se produjeron esos episodios. Dalcol señaló que los hechos denunciados no son considerados por la Fiscalía como situaciones aisladas, sino que forman parte de un contexto de violencia de género que, según el relato de la víctima, se habría extendido durante un período prolongado.

“Estamos hablando acá de un contexto de violencia de género que viene subsistiendo hace mucho tiempo, al menos eso es lo que nos manifestó la víctima”, sostuvo la fiscal.

En ese sentido, adelantó que la Fiscalía continuará recabando información para determinar si existen otros episodios que puedan ser incorporados a la causa. “Se va a seguir profundizando justamente para determinar si hay posibles nuevos hechos para imputar”, afirmó.

La decisión de mantener detenido a Capozucca durante 60 días había sido solicitada por la querella. La Fiscalía había requerido 45 días, mientras que la defensa había pedido que no se dictara prisión preventiva.

Para el abogado querellante Ignacio Carbone, el plazo permitirá avanzar con una investigación que, según sostuvo, puede ser más extensa de lo que reflejan los dos hechos actualmente imputados.

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?? PRISIÓN PARA CAPOZUCCA: “ESTO ES LA PUNTA DEL ICEBERG DE UN MONTÓN DE HECHOS”



El abogado querellante Ignacio Carbone confirmó que la víctima continúa con temor por posibles represalias y que todavía no pudo regresar a su domicilio. La jueza dictó 60 días de prisión preventiva pic.twitter.com/m4i16SIPMe — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 9, 2026

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“La víctima nos ha manifestado ese temor que dijo la fiscal”, explicó Carbone, quien señaló que ese miedo está vinculado tanto con haber realizado la denuncia como con la posibilidad de sufrir represalias. El abogado sostuvo además que la prisión preventiva no se dispuso exclusivamente por ese temor, pero reconoció que fue una de las circunstancias valoradas por la jueza. “En temas de violencia de género, el temor de la víctima es una pauta para tener en cuenta”, señaló.

Carbone definió la situación investigada como “la punta del iceberg de un montón de hechos” que, según la querella, la mujer habría sufrido en el marco de la relación. Por ese motivo, consideró que el plazo de 60 días era necesario para avanzar en las distintas medidas pendientes.

Otro elemento que, según explicó, fue tenido en cuenta es que la víctima todavía no habría podido regresar a su domicilio con normalidad. Para la querella, la detención permite neutralizar algunos de los riesgos que podrían presentarse mientras avanza la investigación. “Es un hecho grave y que puede ser más grave y por eso se dispara la medida de la prisión preventiva”, afirmó Carbone.

La situación de personas del entorno familiar de Capozucca también fue mencionada durante la audiencia, a partir del temor expresado por la víctima. Sin embargo, el abogado aclaró que no se adoptaron medidas contra familiares porque no están imputados en la causa.

“El derecho penal no castiga gente que no está investigada”, explicó. No obstante, señaló que tanto la Fiscalía como la querella permanecen atentos ante cualquier eventual situación de hostigamiento y que, si ocurriera, será comunicada inmediatamente a la Justicia.

Mientras tanto, permanece detenido y la investigación continuará durante los próximos dos meses. La Fiscalía deberá avanzar con las medidas pendientes y determinar si los elementos que se incorporen permiten ampliar la imputación o confirmar el alcance de los hechos que actualmente forman parte del expediente.

Informe de Agostina Meneghetti.