Bolivia: el presidente solicita investigar explosiones en cuartel como posible atentado

Buenos Aires, 9 septiembre (NA) -- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, solicitó este miércoles a la Fiscalía que se indague la posibilidad de que las explosiones ocurridas la semana pasada en un cuartel militar de Viacha, en el departamento de La Paz (oeste), sean consideradas un atentado. Esto se da a pesar de que las investigaciones preliminares apuntan a una supuesta mala manipulación de material explosivo.

En declaraciones a la prensa, el mandatario expresó que el Ministerio Público debe realizar una investigación exhaustiva y no descartar la opción de un "atentado", dado que circulan numerosos audios y versiones no verificadas en relación al suceso.

"Que investiguen todos los ámbitos", enfatizó, instando a diferenciar entre especulaciones y hechos comprobables.

El pasado viernes, se registraron múltiples explosiones en el Centro General de Mantenimiento de Material Bélico de Artillería del Regimiento Bolívar, ubicado en Viacha. Este trágico incidente dejó un saldo de nueve fallecidos, cinco desaparecidos y más de 80 heridos.

El presidente Paz vinculó su solicitud de investigación a la posibilidad de que existan sectores interesados en desestabilizar su Gobierno, afirmando que "quieren retornar y están dispuestos a todo", además de recordar que "no es la primera vez que ocurre un suceso como este".

Por el momento, la hipótesis principal sigue siendo un accidente relacionado con la manipulación o almacenamiento de material explosivo. El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) ha reportado la recolección de 48 bolsas con restos humanos para la identificación de las víctimas.