Bolivia: el presidente solicita investigar explosiones en cuartel como posible atentado
Paz Pereira señaló que "no se puede descartar" la posibilidad de un atentado tras las explosiones en un cuartel de Viacha, que dejaron 9 muertos y más de 80 heridos.
FOTO: Paz Pereira, presidente de Bolivia.
Buenos Aires, 9 septiembre (NA) -- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, solicitó este miércoles a la Fiscalía que se indague la posibilidad de que las explosiones ocurridas la semana pasada en un cuartel militar de Viacha, en el departamento de La Paz (oeste), sean consideradas un atentado. Esto se da a pesar de que las investigaciones preliminares apuntan a una supuesta mala manipulación de material explosivo.
En declaraciones a la prensa, el mandatario expresó que el Ministerio Público debe realizar una investigación exhaustiva y no descartar la opción de un "atentado", dado que circulan numerosos audios y versiones no verificadas en relación al suceso.
"Que investiguen todos los ámbitos", enfatizó, instando a diferenciar entre especulaciones y hechos comprobables.
El pasado viernes, se registraron múltiples explosiones en el Centro General de Mantenimiento de Material Bélico de Artillería del Regimiento Bolívar, ubicado en Viacha. Este trágico incidente dejó un saldo de nueve fallecidos, cinco desaparecidos y más de 80 heridos.
El presidente Paz vinculó su solicitud de investigación a la posibilidad de que existan sectores interesados en desestabilizar su Gobierno, afirmando que "quieren retornar y están dispuestos a todo", además de recordar que "no es la primera vez que ocurre un suceso como este".
Por el momento, la hipótesis principal sigue siendo un accidente relacionado con la manipulación o almacenamiento de material explosivo. El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) ha reportado la recolección de 48 bolsas con restos humanos para la identificación de las víctimas.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en Bolivia?
Explosiones en un cuartel militar de Viacha dejaron nueve muertos y más de 80 heridos.
¿Quién pidió la investigación?
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, solicitó a la Fiscalía investigar el incidente.
¿Cuándo ocurrieron las explosiones?
Las explosiones se produjeron el viernes pasado en el Centro General de Mantenimiento de Material Bélico.
¿Dónde tuvo lugar el suceso?
En el cuartel militar del Regimiento Bolívar, en Viacha, La Paz.
¿Por qué se considera un posible atentado?
Paz Pereira mencionó la existencia de versiones no verificadas que podrían apuntar a un atentado.
[Fuente: Noticias Argentinas]