En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

La Última Jugada

Estudiantes vs. Corinthians

La Plata

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Bolivia: el presidente solicita investigar explosiones en cuartel como posible atentado

Paz Pereira señaló que "no se puede descartar" la posibilidad de un atentado tras las explosiones en un cuartel de Viacha, que dejaron 9 muertos y más de 80 heridos.

09/09/2026 | 20:28Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Paz Pereira, presidente de Bolivia.

FOTO: Paz Pereira, presidente de Bolivia.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 9 septiembre (NA) -- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, solicitó este miércoles a la Fiscalía que se indague la posibilidad de que las explosiones ocurridas la semana pasada en un cuartel militar de Viacha, en el departamento de La Paz (oeste), sean consideradas un atentado. Esto se da a pesar de que las investigaciones preliminares apuntan a una supuesta mala manipulación de material explosivo.

En declaraciones a la prensa, el mandatario expresó que el Ministerio Público debe realizar una investigación exhaustiva y no descartar la opción de un "atentado", dado que circulan numerosos audios y versiones no verificadas en relación al suceso.

"Que investiguen todos los ámbitos", enfatizó, instando a diferenciar entre especulaciones y hechos comprobables.

El pasado viernes, se registraron múltiples explosiones en el Centro General de Mantenimiento de Material Bélico de Artillería del Regimiento Bolívar, ubicado en Viacha. Este trágico incidente dejó un saldo de nueve fallecidos, cinco desaparecidos y más de 80 heridos.

El presidente Paz vinculó su solicitud de investigación a la posibilidad de que existan sectores interesados en desestabilizar su Gobierno, afirmando que "quieren retornar y están dispuestos a todo", además de recordar que "no es la primera vez que ocurre un suceso como este".

Por el momento, la hipótesis principal sigue siendo un accidente relacionado con la manipulación o almacenamiento de material explosivo. El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) ha reportado la recolección de 48 bolsas con restos humanos para la identificación de las víctimas.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Bolivia?
Explosiones en un cuartel militar de Viacha dejaron nueve muertos y más de 80 heridos.

¿Quién pidió la investigación?
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, solicitó a la Fiscalía investigar el incidente.

¿Cuándo ocurrieron las explosiones?
Las explosiones se produjeron el viernes pasado en el Centro General de Mantenimiento de Material Bélico.

¿Dónde tuvo lugar el suceso?
En el cuartel militar del Regimiento Bolívar, en Viacha, La Paz.

¿Por qué se considera un posible atentado?
Paz Pereira mencionó la existencia de versiones no verificadas que podrían apuntar a un atentado.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf